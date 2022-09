Els brots de sarna a Girona es multipliquen per quatre en un any

Els brots de sarna, o escabiosi, han augmentat a la Regió Sanitària de Girona al llarg dels últims mesos. Així ho mostren les darreres dades actualitzades pel Servei de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La declaració de l’escabiosi no és obligatòria en casos aïllats, però sí quan esdevenen brots, quan són dos o més casos relacionats en el temps i l’espai. En aquests casos s’han de declarar a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC).

Segons el darrer balanç, l’any passat es van registrar 21 brots d’escabiosi, xifra que multiplica per quatre la de l’any anterior, quan només se’n van detectar 5. Aquest creixement també es va produir a Catalunya i a nivell global. Alguns estudis apunten que el confinament del 2020 hauria originat aquest creixement de casos, ja que la convivència durant un llarg període de temps hauria fomentat el contagi.

Aquest seria un dels principals motius que justificarien aquesta diferència i per trobar una dada similar cal remuntar al 2018, quan se’n van detectar 19. Respecte a les dades d’altres anys, el 2019 n’hi va haver 11 i, el 2017, només 1. Es desconeixen les causes d’aquesta davallada tan destacada de fa cinc anys, tot i que cal tenir present que només es declaren els brots, a diferència dels casos aïllats.

La sarna es tracta d’una infecció de la pell causada per uns paràsits anomenats Sarcoptes scabiei que produeix picor. A vegades també es produeixen petites erupcions, èczemes i sequedat a la pell. Aquests àcars caven una mena de túnels a la pell i no sempre és fàcil trobar-los. Les picors es poden localitzar en punts com els canells, laterals dels dits, aixelles, engonals i genitals i solen ser més persistents durant la nit.

Per tractar-la, normalment es recepta una crema tòpica de permetrina. S’ha d’aplicar per tot el cos, des del coll fins a la planta dels peus i el tractament s’ha de deixar actuar un mínim de 12 hores. Perquè el tractament sigui efectiu s’ha de repetir el procediment al cap de set dies i amb una o dues aplicacions s’acostuma a posar fi a la infecció.

Els contactes més íntims són els principals factors de transmissió i es recomana que, en cas de contagi, cal rentar la roba, llençols i tovalloles a 60 graus. Si no és possible perquè la peça és delicada, s’ha de posar en bosses de plàstic hermètiques durant deu dies.

Alerta dels professionals

A principis d’any, dermatòlegs i farmacèutics ja van advertir d’aquest augment de casos, tot i que encara no s’havien publicat dades oficials. La dermatòloga de l’hospital Trueta, Dolors Sitjas, va explicar a aquest diari que darrerament s’havia observat un canvi de tendència en la malaltia, ja que en molts casos la crema no era suficient per combatre la infecció, sinó que calia receptar un medicament oral complementari. A més, calia repetir el tractament més d’una vegada.

Es desconeixen les causes exactes d’aquests canvis en l’evolució de la malaltia. Tot i així, no és fàcil de detectar ja que fàcilment es pot confondre amb altres patologies. Sitjas també va assegurar que se sol diagnosticar a l’atenció primària i, degut a la pandèmia, s’han produït endarreriments en la detecció, fet que hauria propiciat que s’hagi estès més ràpidament entre el nucli familiar i social, pel desconeixement.