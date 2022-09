Tot i que el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, defensava a principis d’agost que la cobertura de monitors estava garantida (i encara més ahir, quan el Departament d’Educació va anunciar que el 100% de les escoles públiques ja havien signat els contractes per a desplegar les activitats de lleure durant les tardes de setembre), la realitat que viuen els centres educatius el darrer dia abans de l’inici del nou curs és una altra.

Les xifres, de fet, parlen per si soles. La directora d’una escola del Baix Empordà, que prefereix mantenir l’anonimat, lamenta que l’empresa que s’havia d’encarregar d’organitzar les activitats de lleure i contractar el personal «només ha aconseguit trobar 3 dels 18 monitors que teníem adjudicats» per a atendre més de 320 alumnes. De fet, assegura, això és «l’únic» que els ha dit. «No sabem si podran garantir el servei ni si el mateix dilluns a la tarda haurem de trucar a les famílies per a demanar-los que vinguin corrents a recollir els seus fills perquè finalment no hi haurà les activitats que se’ls van prometre», explica.

Aquesta radiografia, de fet, es reprodueix arreu de les comarques gironines. La directora d'una escola de l'Alt Empordà (amb més de 300 alumnes) denuncia que dels 16 monitors que tenien adjudicats, només en tenen 2. «L’empresa m’ha comunicat que estan pendents de rebre una resposta per part de Departament d’Educació, fins i tot em van demanar si jo els podia proporcionar contactes de monitors», reconeix. De fet, en el seu cas, les empreses que els gestionen el menjador i les activitats extraescolars es van negar a prestar-los el servei, i la batuta ha recaigut en una empresa assignada pel Departament d’Educació. Les famílies, confessa, estan «molt molestes». «Estem a punt de començar el curs i encara no sabem res, dilluns ens caurà tot a sobre», lamenta. En un altre centre de l’Alt Empordà (la direcció prefereix no revelar-ne el municipi), asseguren que dels 7 monitors que els correspondrien, només en tenen 2. «Tant l’empresa de lleure com el centre hem fet arribar en diverses ocasions la incidència al Departament d’Educació, però ningú ens dona resposta», sosté. «Volíem adherir-nos a l’excepcionalitat horària i fer horari partit però la conselleria no ens ho va autoritzar, era d’esperar que no es trobarien tots els monitors que es necessitaven», lamenta.

Més de 100 monitors a Girona

A Girona, segons MM Extraescolars (l'empresa que gestiona el servei en 10 de les 21 escoles públiques de la ciutat), encara falta trobar més de 100 monitors abans de dilluns. «Mentre que els consistoris d’altres municipis de les comarques gironines ens han ajudat a trobar monitors per a les seves escoles, l’Ajuntament de Girona no ens ha permès incorporar la nostra oferta a la borsa perquè diuen que la durada mínima del contracte ha de ser de 3 mesos», afirmen fonts de l’empresa. En una de les escoles a les que presten servei, només compten amb 6 dels 18 monitors requerits. «No sé si podran vigilar tots els alumnes, hem comunicat als pares que qui necessiti el servei sí o sí ens ho faci saber», assegura el director. Molts, però, ja els han avançat que «en aquestes condicions» no deixaran que els seus fills es quedin a l’activitat.

Per la seva banda, una directora d’una escola de la Selva sosté que només disposen de 5 dels 10 monitors que necessiten. En el seu cas, però, l’empresa que els gestiona les activitats ja els ha avançat que «oferirà el servei amb els monitors que tingui». Una pràctica que confirmen des de MM Extraescolars (que operen en més de 30 escoles de les comarques gironines), que asseguren que «el Departament d’Educació ens ha dit que tirem endavant amb els monitors que tenim, sempre i quan complim la ràtio d’1 monitor per cada 16 alumnes». Però aquest, reconeixen, «és el problema». «No sabem què passarà si no aconseguim trobar els monitors que falten, però dilluns serem a les escoles».

Amb tot, el Departament d’Educació assegura que «garantirà que tot l’alumnat estigui atès» i defensa que «el 100% dels contractes amb els centres estan signats».