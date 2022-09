Després d’un agost inhàbil, amb l’arribada del setembre ja s’han posat en marxa els terminis i la maquinària judicials. El Ministeri de Justícia preveu una allau de més de quatre milions de notificacions durant la primera quinzena de setembre que podria arribar al mig milió diari alguns dies. A més, també preveu que es facin més de 20 milions d’operacions de firma electrònica als jutjats de tot l’Estat. Per això, el Ministeri ha endegat un pla per monitorar la posada en marxa i també el tancament de l’any judicial. A través d’una nota informativa, explica que durà a terme una vigilància «exhaustiva» per assegurar que els serveis tecnològics proporcionats funcionin amb «normalitat» després del període inhàbil del mes d’agost. Aquest pla està concebut per assegurar la «qualitat del servei» i per configurar una estratègia que minimitzi o faci front a possibles incidències o ciberatacs. Prèviament, el departament de Pilar Llop ha posat a punt la infraestructura tecnològica davant l’augment de la demanda durant aquest període.