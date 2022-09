Un nou any judicial comença, i l’Audiència de Girona inicia el seu calendari d’assenyalaments penals. Entre els judicis que tindran lloc durant aquest mes hi ha el d’un veí de Puigcerdà acusat de calar foc en un bar de la localitat mentre hi havia clients dins l’any 2018.

Segons la versió de la fiscalia, que li demana 14 anys de presó i dos mesos de multa pels fets, l’acusat va obtenir el combustible en una benzinera de la Plaça Europa de la localitat. Tot plegat va fer-ho el mateix dia; cap a dos quarts de set de la tarda del 5 d’abril va adquirir uns dos litres de gasolina sense plom 95 que va introduir en una garrafa de plàstic que també va comprar per transportar-la. Llavors, just després, el processat, que no tenia antecedents penals, va dirigir-se cap al bar, situat al carrer Querol.

Dins el local hi havia vuit persones repartides entre el pis de baix, on hi havia el servei de bar, i la primera planta, on hi havia la gerent de l’establiment. El local comptava amb un soterrani on hi havia una altra persona.

La fiscalia assenyala que un cop dins el bar, l’acusat va colar-se dins la barra mentre cridava expressions com ara «no us riureu de mi», i va començar a ruixar la gasolina sobre la barra, les lleixes, la màquina registradora, un altaveu, la cafetera i tot d’objectes que va trobar. L’acusació el culpa de perpetrar aquests fets «amb la intenció de menyscabar el patrimoni aliè i essent conscient que amb la seva actuació posava en perill la vida o la integritat física de les persones que hi havia dins el local».

Els crits que proferia el processat van alertar el propietari del bar, que va enfrontar-se a l’home per impedir que continués, però l’altre va aconseguir un encenedor i el va encendre sobre el líquid inflamable abans que l’altre pogués evitar-ho.

«Es va produir una ràpida deflagració juntament amb una explosió amb flamarada que va provocar molt fum», detalla l’escrit d’acusació de la fiscalia. La deflagració es va estendre per tota la zona que havia sigut ruixada amb gasolina, deixant la barra totalment afectada pel foc.

Aprofitant que el fum va omplir tot el local, l’acusat va fugir, i totes les persones que hi havia dins també van poder sortir sense que calgués rescatar-los.

La virulència del foc va mobilitzar fins a vuit dotacions dels Bombers, que van acudir dels parcs de Puigcerdà, Guardiola de Berguedà, Bellver de Cerdanya, Alp i del Comandament de la Regió d’Emergències Centre. Un cop comprovat que no va quedar ningú atrapat i van apagar les flames, van ventilar el local i van comprovar l’afectació estructural de l’edifici.

Tres persones que eren dins l’edifici van haver de ser ateses per inhalació de fum, i alguns clients van patir cops que es van fer en el moment que intentaven fugir.

Pel que fa a l’estat del local, va patir desperfectes per valor de 5.294 euros que van ser coberts per l’asseguradora, i que aquesta ara reclama.

El processat s’enfronta a un delicte d’incendi amb greu risc per la vida o integritat de les persones pels quals li demanen 14 anys de presó i a dos delictes lleus de lesions pels quals li demanen una multa de 900 euros. A més, també s’enfronta a haver de pagar indemnitzacions a les víctimes i a l’asseguradora.