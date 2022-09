La Fundació Oncolliga Girona va obrir ahir les inscripcions per a la tercera edició de la cursa solidària Corre per les Mames, que per primera vegada serà 100% presencial i tindrà lloc de manera simultània a vint-i-un punts diferents de les comarques gironines. La cita serà el pròxim 23 d’octubre, el diumenge posterior al Dia Mundial del Càncer de Mama, que es commemora el 19 d’octubre. El donatiu per apuntar-s’hi és de 10 euros i les inscripcions es poden fer a través de la pàgina web oficial.

La cursa Corre per les Mames va néixer l’any 2020 en el context de la pandèmia, amb l’objectiu de donar visibilitat a la lluita contra el càncer de mama i obtenir fons per sostenir els serveis d’ajuda a les afectades que ofereix l’Oncolliga a través del programa Guapes i valentes: banc de perruques, suport psicològic, drenatge limfàtic, marxa nòrdica i estètica oncològica. Tant en la primera edició com en la segona, l’any passat, la cursa va tenir un format “virtual”, és a dir, que no hi havia un punt de sortida ni un recorregut marcat, sinó que els participants feien una cursa o caminada en petits grups bombolla per itineraris del seu entorn, amb la samarreta de l’esdeveniment.