Protecció Civil ha homologat avui el Pla d'Autoprotecció (PAU) de l'aeroport de Girona. La Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya n'ha aprovat avui sis de les comarques gironines i n'ha refusat un.

Un pla d'aquestes característiques és el document que preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment, les emergències que es poden produir a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc que el poden afectar.

Segons informa Protecció Civil, han homologat avui 39 plans d'arreu de Catalunya en la Comissió d’Autoprotecció que corresponen sobretot a indústries de risc químic, d’hotels, d’edificis d’oficines i altres de pública concurrència i de concerts, festes majors i activitats de foc i pirotècnia entre d’altres. Els plans homologats avui s’afegeixen als 419 plans homologats a les anteriors reunions, de manera que deixen un total de 458 plans homologats entre març de 2021 i aquest mes de setembre.

A la Comissió d’avui també s’han presentat 22 PAU que no han estat homologats, un d'aquests de la província de Girona. Per tipologies, la majoria corresponen a activitats no temporals com els de quatre establiments industrials que manipulen substàncies perilloses dels quals un afectat per la normativa de risc químic d’accidents greus (Seveso) i una activitat de gestió de residus perillosos, una instal·lació industrial o d'emmagatzematge amb elevada càrrega de foc, cinc edificis d’oficines, dos hipermercats i un centre comercial, dos hotels, un hospital, una presa, un port esportiu i una activitat de línies ferroviàries de transport metropolitanes.

La no homologació respon a deficiències en el contingut del pla o bé insuficiències dels mitjans i recursos d’autoprotecció necessaris per respondre a una emergència i evitar danys greus dins o fora de l’activitat, segons el cas.

En tots aquests casos, les activitats han rebut l’informe d’avaluació tècnica de la Direcció General de Protecció Civil on consten els aspectes del pla d’autoprotecció que cal esmenar i segons informa Protecció Civil en un comunicat, es farà seguiment al llarg dels mesos vinents per tal que es facin les degudes correccions si l’activitat no les presenta amb caràcter immediat. Correspon a les activitats dotar-se dels mitjans d’autoprotecció personals i materials necessaris i elaborar i sotmetre a homologació de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya els plans d’autoprotecció en els casos que preveu la normativa.

La directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Mercè Salvat, ha presidit la celebració de la nova Comissió d’Autoprotecció de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. A la Comissió d’Autoprotecció també hi ha participat el subdirector de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado; el sotsdirector general de Seguretat Industrial, Florenci Hernández per delegació la directora general d’Indústria, i el cap de la Unitat de Protecció Civil de l’Ajuntament de Barcelona, Hèctor Carmona, per delegació de la gerent de l’Àrea de Seguretat i Prevenció.

La d’aquest divendres ha estat la setena d’aquest any i la 15a reunió de la Comissió d’Autoprotecció -que es va trobar per primera vegada el març de 2021- i que té l’objectiu d’agilitzar el procés d’homologació dels plans d’autoprotecció reduint de forma significativa els terminis de resolució expressa dels procediments.