Ripoll i Puigcerdà tornen a estar connectades per la línia ferroviària R3 un cop finalitzada la fase principal de les obres de millora del pont que passa per sobre del Ter a la capital del Ripollès.

Durant el mes que han durat els treballs s’ha ofert un servei alternatiu amb bus. El trajecte, però, comportava uns 40 minuts més que en tren. La comoditat de poder viatjar en tren és un altre dels aspectes que més valoren els usuaris. Així ho afirmava Jordi Olivella, usuari ocasional de la línia perquè està de pas al Ripollès. Ha vingut a passar uns dies de vacances amb la família i aquest dijous han aprofitat poder anar amb tren fins a Puigcerdà. «Estem contents perquè ens trobem que avui és el primer de nou que es restableix el servei», explica.

D’altres, en canvi, feia dies que estaven pendents de poder tornar a agafar el tren. És el cas de l’Antti, un ciclista finlandès, que volia pujar fins a la Cerdanya amb el tren per poder fer una ruta per la muntanya. «Volia anar amb tren perquè és més ràpid i he esperat fins avui després de consultar-ho per Internet», afirma.

Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, que aplega usuaris de la línia R3, valoren positivament la represa del servei. «Les obres de millora són importants de fer i valorem que es facin en època amb menys viatgers de gent que van a treballar o estudiar», sosté Montse Ayats, una de les membres de la plataforma. També valoren positivament que s’hagi aprofitat l’aturada d’un mes per fer millores en altres punts de la línia. Tot i això, recorda que les obres es van anunciar amb «molt poca antelació» malgrat la necessitat dels usuaris de planificar amb temps les alternatives dels trajectes. En aquest sentit, remarca que passar a fer-ho en bus ha comportat augmentar més de 40 minuts el trajecte Ripoll-Puigcerdà. «Això també demostra que el tren és un bon servei si funciona bé i si hi ha una bona oferta de freqüències.

Des de la plataforma també reclamen poder recuperar el tren bala del matí i tarda que feia el trajecte Ripoll-Vic Barcelona, entre d’altres millores. El mes de maig Generalitat i Renfe van redissenyar els serveis de les línies que passen per la plaça Catalunya de Barcelona, aprofitant el gruix d’obres que coincidien a la xarxa i una de les afectades va ser l’R3. En aquell moment els usuaris ja van reclamar que es revisessin els horaris i Territori va dir que ho estudiarien un cop finalitzades les obres. «Confiem que ens convocaran aviat per parlar de la millora d’horaris», afirma. Entre les modificacions d’aquell moment hi havia també l’eliminació de la compatibilitat amb el transbordament internacional a la Tor de Querol per enllaçar amb la SNFC cap a Tolosa i París als vespres i en sentit contrari als matins. Uns canvis que també van comportar la queixa formal de l’Ajuntament de Ripoll i el Consell Comarcal del Ripollès.

Pel que fa als treballs de millora, es concentren al viaducte, que fa 145 metres de longitud i que està situat entre la sortida de l’estació de trens i el túnel que creua part del nucli urbà en direcció nord. El que es busca és protegir l’estructura de condicions atmosfèriques adverses i reduir així les necessitats de manteniment, «cosa que redunda en la millora de la fiabilitat i disponibilitat de la infraestructura ferroviària», segons Adif.