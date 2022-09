Les discoteques Disco Tropics i St Trop de Lloret de Mar i Papillon Club de Platja d’Aro són candidates a entrar a la llista dels The World’s 100 Best Clubs 2022, que anualment fa pública l’Associació Internacional d’Oci Nocturn. Es disputaran el lloc amb 260 locals de 44 països diferents i serà el públic qui decidirà les que esdevenen part de la llista.

La darrera vegada que es va publicar la llista va ser l’any 2019, ja que durant la pandèmia pràcticament no hi va haver activitat. En aquesta edició del 2022, 16 discoteques catalanes apareixen com a nominades, i Catalunya es converteix, juntament amb les Illes Balears, la comunitat de l’estat que més locals té a la llista.