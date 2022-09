L’any passat a tot Catalunya hi va haver un total de 31.861 sol·licituds al registre de parelles estables. Es tracta de l’any que més inscripcions hi ha hagut des que es va posar en marxa el 2017 el registre, i que ha anat en creixement a diferència de la tendència dels matrimonis, que fa anys que té una tendència a la baixa. Segons les dades provisionals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents a 2021, es van dur a terme 57.554 matrimonis a Catalunya. Això implica que del total d’unions que es van produir l’any passat, un 35% van ser de parelles inscrites al registre de parelles de fet. En aquest sentit, val a dir que la xifra de matrimonis de l’any passat és la més baixa des de com a mínim el 2015, segons la sèrie històrica de l’INE. Des de fa sis anys, quan se’n van xifrar més de 70.000, el nombre de matrimonis ha anat baixant de forma sostinguda. L’any on es van registrar més unions va ser el 2010, quan es va arribar al topall de 84.368 matrimonis.