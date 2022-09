La pluja va tombar ahir a la tarda un arbre a l’autopista AP-7 al seu pas per Maçanet de la Selva. El succés va obligar a tallar un carril de la via en sentit nord i provocant retencions de més de 10 quilòmetres, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). L’arbre va caure en el transcurs d’un episodi de precipitació intensa que va assolar la zona, acompanyada de calamarsa. D’altra banda, també per la caiguda d’un arbre a la zona de vies va quedar tallada la circulació de trens a les línies R1 de Rodalies i de Regionals entre Blanes i Maçanet Massanes.

La tempesta també va obligar a hissar bandera vermella a totes les platges de Pineda de Mar, Santa Susanna, Sant Feliu de Guíxols, Sant Vicenç de Montalt i Calonge per tempestes elèctriques.