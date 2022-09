L'adolescència es confon amb una patologia?

Oi tant. Els adolescents fan canvis al mateix ritme vertiginós que el context social, i això als adults ens posa en confrontació. Però ho hem d'entendre com una època de grans oportunitats.

Al llibre Mares i pares influencers afirmen que l’etapa dels 10 als 15 anys té un «potencial d’aprenentatge equiparable» al període dels 0 als 3 anys. S’està aprofitant, o la societat hi passa de puntetes?

Cada vegada més. Ara sabem que no tot s’ha de focalitzar en la transmissió de coneixements, necessitem connectar els alumnes amb els aspectes essencials de la vida i assentar les bases per al seu desenvolupament. Els docents hem de treballar pel seu projecte vital, no només pel professional.

Per això cal motivar-los.

El gran repte que tenim com a societat és invertir més en l'adolescència, creure en els joves i educar-los pel bé comú.

És un col·lectiu molt criminalitzat. En què els condiciona?

Pugen molt etiquetats. I això pot crear un patró a l’hora d’educar. Hem de pensar que això és part de la vida i del creixement.

Els professionals docents infravaloren la seva capacitat d’influència sobre els adolescents?

Cada vegada som més conscients que tenim una gran capacitat d'influència. Però encara ens queda molt camí per córrer. Com deien els savis, el mestre no ensenya el que sap sinó el que és.

Mentre els adolescents estan en construcció, els adults han d'iniciar una transformació?

És essencial. Intentem educar persones del segle XXI amb paràmetres obsolets.

És més difícil educar adolescents ara que fa 30 anys?

Cada temps ha tingut els seus reptes. Ara, però, hem d'entomar l'educació de persones amb una doble identitat: física i digital.

El confinament ja té conseqüències directes a les aules?

Els veus més angoixats per a poder sortir-se'n. I al seu voltant tot són notícies catastrofistes, des de l’atur a la crisi climàtica.

Veuen el futur gris.

Els adolescents són molt poc tolerants al fracàs. Confonem la felicitat amb treure'ls entrebancs del camí perquè no s'equivoquin. I això ens ha de fer patir.