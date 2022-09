La franja d’edat de 55 a 69 anys és la que concentra més metges col·legiats

El personal mèdic fa temps que alerta de la gravetat per la manca de professionals que repercutirà en el sistema de salut en un futur immediat. Des de fa uns anys, les jubilacions han anat cada vegada més en augment. Un estudi sociodemogràfic del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya alerta que en la propera dècada es produirà una allau de jubilacions de professionals. Concretament, aquestes baixes s’incrementaran en els propers cinc anys amb més d’un miler anual, fins que d’aquí a una dècada hi haurà una quarta part menys dels metges que hi ha en actiu actualment.

Aquest any 2022 se supera per primer cop el miler de metges que entren en edat de jubilació, i l’any en què entraran més metges en edat de jubilar-se serà l’any 2025, amb més de 1.500.

Això s’explica perquè a finals dels anys 70 es van ampliar les places universitàries de Medicina per les generacions del baby boom, que són precisament les que s’aniran jubilant.

Aquesta situació es reflecteix en una altra dada posada de manifest en un informe del centre d’estudis del sindicat mèdic de Granada: la franja d’edat en què hi ha més metges a Catalunya és la de 55 a 69 anys, ja que representa el 31% del total i a Girona almenys n’hi ha 1.400. És el grup en què s’estan jubilant i continuaran jubilant-se els professionals en els propers anys, són els que el 2009 estaven al grup de 45 a 54 anys i ja es podia intuir que hi hauria aquesta mancança. El sindicat critica que les administracions no van reaccionar «a temps» i ara falten metges de diverses especialitats, amb especial importància en atenció primària, ja que no es poden cobrir totes les places que queden vacants, especialment al medi rural i en places de difícil cobertura.

Una altra dada que crida l’atenció és que dos de cada deu metges col·legiats tenen més de 70 anys, dada que s’ha duplicat en l’última dècada.

Com a agreujant, els experts calculen que actualment no s’estan formant prou metges per cobrir les jubilacions que vindran. Aquest fet també preocupa al conseller de Salut, Josep Maria Argimon, El mateix conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha mostrat preocupació recentment per la manca de relleu generacional.

Per altra banda, el president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha reiterat diverses vegades a aquest diari que cal actuar «immediatament» perquè ja «anem tard». Alerta que el problema de base és que no s’estan formant prou professionals a les universitats catalanes i, a mitjà termini, demana altres mesures com per exemple ampliar les places de metges residents (MIR) i fer més atractives aquelles especialitats amb més dèficit.

Respecte a la manca de metges d’algunes especialitats, el sindicat adverteix que en els últims sis anys als, des del curs 2015/2016 al curs 2020/2021, han sortit de les facultats de medicina de Catalunya un total de 5.936 metges i tot i ser necessari el títol d’especialista per a exercir al sistema de salut, només s’han adjudicat 5.605 places a metges de les facultats de Catalunya en aquests sis anys de convocatòries MIR. Finalment, recorden que en l’última convocatòria el 14% de metges venien d’altres països i hi ha moltes probabilitats que tornin al seu lloc d’origen a exercir i, per altra banda, molts metges catalans que finalitzen el MIR marxen a treballar a altres països.