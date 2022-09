La portaveu Sílvia Paneque i el regidor del PSC Quim Ruhí, de Girona, alerten que un nombre important d’estudiants de la ciutat que volen fer Formació Professional no han pogut entrar en la seva primera opció. No és la primera vegada que la ciutat es troba en aquesta situació i Paneque assenyala que les matriculacions han arrencat «amb molts problemes i falta confiança en la Formació Professional». El regidor socialista Quim Ruhí explica que el procés continua en marxa i que «encara no es pot saber la quantitat d’estudiants que no han entrat a la seva primera opció». En aquests moments, hi ha prop de 900 estudiants que no han pogut entrar a la seva primera opció i, al final del procés, podria ser que faltessin més de 1.000 places de Formació Professional per al curs vinent. Per al PSC, és una situació «alarmant». «Més enllà de la incapacitat política de solucionar el problema de manca de places que ja es va donar l’any passat, el més greu és que el fet de no poder tenir una plaça d’FP té una repercussió brutal en la vida dels joves», ha avisat. Tant un com l’altre han considerat incomprensible aquesta situació, ja que, transcorregut un any, detallen que el Departament d’Educació hauria hagut de tenir clar quins són els estudis amb més demanda i quantes places d’FP es necessiten a Girona.