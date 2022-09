Des que la Generalitat va posar en marxa el registre de parelles estables l’any 2017 el nombre d’adhesions no ha parat de créixer, i ho ha fet a molt bon ritme. I és que des de 2017 fins al 2021 s’hi han adherit un total de 8.295 gironins. El 2021 va tancar amb 2.582 sol·licituds, convertint-se en l’any que més adhesions hi ha hagut des que es va crear el registre. L’èxit s’ha estès a tot Catalunya, on al llarg de tots aquests anys s’han rebut prop de 110.000 sol·licituds.

La inscripció en aquest registre és gratuïta i es pot fer si la parella està empadronada al mateix habitatge, i també en cas que visquin a l’estranger si mantenen el veïnatge civil català. En cas que qualsevol dels convivents contregui matrimoni, es pot fer una sol·licitud d’extinció del registre. Aquesta possibilitat deixa constància en un registre de l’estat civil de la parella, i evita que els interessats només puguin optar per acudir a un notari. A més, el seu principal avantatge és que la inscripció en aquest registre és que permet accedir a la prestació de viduïtat. Per cobrar-la, la Llei de la Seguretat Social demana que o bé s’acreditin cinc anys de convivència mitjançant notari o que la parella s’hagi inscrit almenys durant els dos anys previs al registre. Pel que fa al ritme de baixes al registre és, de moment, residual. Des que es va posar en marxa, 163 gironins han decidit donar-se de baixa del registre. A tot Catalunya ho han fet 976 persones. La província gironina és la segona de Catalunya amb més inscripcions al registre, només per darrere de Barcelona. Equivalències al matrimoni El Codi Civil català i la resta de normativa aplicable a Catalunya iguala els drets i obligacions de les parelles estables amb els matrimonis en múltiples aspectes, com ara les successions, els fills en comú i els reagrupaments familiars. En canvi, a l’hora d’accedir a determinades prestacions, permisos, beneficis fiscals o la nacionalitat, només es pot fer amb un certificat de matrimoni. Per exemple, una parella de fet no pot tributar l’IRPF conjuntament, i en canvi un matrimoni pot optar per ambdues opcions. Tampoc pot demanar els 15 dies de permís retribuït, ni tampoc prestacions en cas de separació com la compensatòria (dret a mantenir el nivell de vida adquirit durant el matrimoni).