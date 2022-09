Obrir la piscina terapèutica per a la gent del Ripollès que ho necessiti, en especial infants o joves amb trastorns d’aprenentatge o conducta, adults que necessitin rehabilitació per fractures, persones grans o en situació de vulnerabilitat econòmica, entre altres casos. Aquesta és l’aposta de la Fundació MAP, dedicada a la cura i treball de persones amb diversitat funcional, des de fa unes setmanes. Les instal·lacions es van estrenar a principis d’any i consten d’una piscina d’aigua salada climatitzada i grues i material adaptat per facilitar la rehabilitació i teràpia. «Són recursos que no estan a una piscina municipal i volem obrir-ho a tothom que ho pugui necessitar», afirma una de les fisioterapeutes, Olímpia Álvarez.

En tot el Ripollès i entorns no hi ha una piscina terapèutica adaptada com aquesta. Un recurs que la fundació MAP ha decidit que passi a ser comunitari i amb tarifes adaptades a cada cas. «En una comarca on anem una mica mancats de recursos, volem que tothom que ho necessiti pugui fer-ho servir; no és el mateix que a Barcelona, aquí disposem de poc», explica a l’ACN Álvarez. És una de les cinc fisioterapeutes que hi treballen. La piscina es va posar en marxa a principis d’any amb una trentena d’usuaris de la Fundació MAP i des de fa unes setmanes ha començat a utilitzar-se amb nous perfils com ara famílies amb nadons. La idea és anar-ho obrint de forma progressiva a altres persones i col·lectius que ho necessitin.