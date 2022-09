Un jove ha robat amb violència a dues dones d'edat avançada aquesta setmana a la ciutat d'Olot i una d'elles ha acabat hospitalitzada.

En un interval de només tres dies, el noi va cometre els dos robatoris. A les dues víctimes els va fer una forta estrebada i els va sostreure la cadena d'or. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels dos robatoris violents. Es tracta d'un jove de 20 anys que compta amb múltiples antecedents.

Aquest avui ha passat a disposició judicial davant del jutge d'instrucció de guàrdia d'Olot i ha ingressat a presó al centre penitenciari del Puig de les Basses.

Els fets són del dia 30 d'agost i de l'1 de setembre. En ambdós casos, el lladre va abordar les dues dones per darrere, els va estirar la cadena d'or i els la va sostreure. Després va fugir amb el botí.

Ambdós robatoris es van produir al centre de la població, una a la plaça Móra i l'altre, al carrer Pere Lloses amb Pou del Glaç, en un espai tocar d'un supermercat.

Malferida

El robatori que va deixar una dona d'edat avançada hospitalitzada és l'últim, el del dia 1 i va succeir en una zona que hi ha un túnel a prop d'un supermercat. Aquí el jove la va abordar per darrere i per sorpresa, la va fer caure, li va estirar el collaret i va resultar malferida. Aquesta víctima encara es troba hospitalitzada perquè va rebre un fort impacte al cap, segons fonts policials. En aquest cas el SEM amb una ambulància, la va evacuar al centre hospitalari on encara roman ingressada.

L'altre fet data del dia 30 a la plaça Móra d'Olot i l'individu va utilitzar el mateix modus operandi. Aquí la dona no va patir lesions tan greus i no ha estat hospitalitzada, va patir algunes contusions. En ambdós casos, la Policia Municipal d'Olot també va intervenir en l'atenció de l'incident.

Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per aclarir els fets i finalment van detenir el presumpte autor dels fets el dia 1 de setembre.

Els membres de la Unitat d'Investigació de la comissaria d'Olot han pogut establir que ambdós robatoris són obra del mateix autor. Davant d'aquests fets, l'acusen de ser presumpte autor de dos robatoris violents en només dos dies de diferència.

Aquest jove ja comptava amb múltiples antecedents per fets similars i avui el jutge l'ha enviat a presó.