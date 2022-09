El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, proposa que la Generalitat assumeixi com a personal propi la plantilla mèdica de tots els centres de salut que ofereixen atenció pública, inclosos els de la xarxa sanitària concertada (SISCAT). En una entrevista amb l’agència EFE, el mandatari sindical ha detallat que aquest plantejament consisteix a instaurar un model de gestió de recursos humans semblant al que s’aplica al personal docent de les escoles concertades, i ha justificat la proposta com una necessitat per resoldre els problemes de planificació del sistema sanitari català.