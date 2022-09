La teleassistència de Dipsalut fa gairebé 9.000 trucades per prevenció de la calor

L’organisme de la Diputació de Girona, Dipsalut, preveu haver fet un total de 9.000 trucades aquest estiu vinculades a la prevenció davant les onades de calor. Concretament, l’equip de professionals de la Teleassistència ha informat de les pautes generals a seguir per protegir-se de la forta calor, tant a casa com al carrer. També ha recordat la importància d’alertar el servei davant la mínima sospita de cop de calor o altres afeccions provocades o agreujades per les altes temperatures. Quan es donen aquests casos, s’inicia el procediment habitual d’atenció a emergències de salut.

Al llarg dels mesos de juny i juliol, quan hi va haver les temperatures més extremes, des del Centre d’Atenció del Servei es van realitzar més de 7.000 trucades preventives. En concret, el mes de juny es van dur a terme 3.230 trucades, mentre que l’activitat es va intensificar el mes de juliol, amb 3.564 trucades més. En global, s’ha contactat amb tots els usuaris (8.761 domicilis de la demarcació) prioritzant aquells més vulnerables, sigui pel seu estat de salut o perquè compten amb menys suports familiars/socials. De fet, aquest estiu s’estan batent tots els rècords d’excés de mortalitat per la calor, , segons recull el Sistema de Monitorització de la Mortalitat Diària (MoMo), un dispositiu del Ministeri de Sanitat que observa quants espanyols moren cada dia i compara aquestes xifres amb allò que seria esperable. En el cas de la província de Girona, només en el mes de juny ja es va produir un excés de mortalitat atribuïble a la calor de divuit persones, mentre que l’any passat n’hi va haver cinc.vLa resta d’anys fins al 2015, cap. Seguidament, la mortalitat encara es va fer més evident al juliol, quan la calor va persistir pràcticament mig mes. En aquest cas, l’excés de morts en comparació a la normalitat, i atribuïbles a la calor, va ser de 57; mentre que el 2021 va ser de 12. Finalment, en el cas de l’agost, l’excés ha sigut de 23 morts, mentre que l’any passat va ser de 17. Tot i que la calor no ha sigut tan persistent aquest últim mes, també ha elevat el nombre de defuncions.