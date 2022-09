Mancances als Mossos de Trànsit: pocs vehicles i agents

Els Mossos d’Esquadra de l’especialitat de Trànsit es troben amb diverses mancances en el seu dia a dia, ja siguin per falta de vehicles o de personal. El Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) ho certifica i afirma que hi ha situacions que comporten «inseguretat» tant pels mateixos policies com pels ciutadans.

Un dels aspectes que suposa problemes en el seu dia a dia és la mancança de vehicles. El delegat de trànsit de l’SME, Robert Ortiz que també és agent d’aquesta especialitat a Girona, denuncia que «l’envelliment» del parc mòbil ha provocat que en comissaries de Trànsit com a Girona avui tinguin sols «dos vehicles logotipats».

Un d’aquests és l’antiga furgoneta d’atestats. El motiu que ha portat a aquesta situació, explica el delegat sindical, és que el mes de juny es van retirar quatre vehicles per deficiències. Aquestes van ser denunciades pels agents de la comissaria i gràcies, diu Ortiz, a la feina del sindicat, es van treure de circulació. Els vehicles presentaven avaries i en aquest moment, diu que «n’hi ha un que s’ha donat de baixa i els altres tres estan pendents de reparacions». Són vehicles que porten molts quilòmetres, recorda i que sovint passen a altes velocitats i per tant, tenen un desgast.

La manca de parc automobilístic ha provocat que durant aquest estiu, els agents hagin hagut d’atendre serveis amb vehicles de paisà. Els cotxes espiell que té el cos i que segons el delegat del SME poden ser un perill. Ja que comporten una «inseguretat tant pels agents» que es desplacen a un accident de sobretot, subratlla, en vies ràpides com l’AP-7 que ara acumulen molts usuaris. Uns ciutadans que «no poden identificar el vehicle i no veuen que és de la policia» sovint fins i que hi són prop.

Per aquest motiu, reclama que es doti de més vehicles a l’especialitat que fa anys «que està molt tocada i enfonsada». Des de la Direcció General de Policia (DGP) s’assegura que treballen per revertir la situació i que enguany, «abans de l’hivern, està prevista i aprovada una nova licitació de vehicles, en la qual hi ha previst una dotació d’específics de trànsit» i que els tindran abans que acabi l’hivern.

Una altra preocupació del sindicat són els sectors de Trànsit dels Mossos d’Olot i Sant Feliu. Robert Ortiz destaca que el 23 de març es va informar que es reobrien. Uns sectors que en els últims anys havien quedat molt tocats i on cada cop hi havia hagut menys agents perquè se’n preveia el tancament.

El mes de maig Interior va informar que s’oferien places de Trànsit pels sectors de Catalunya que patien la situació però en canvi «al llistat no hi sortia ni Olot ni Sant Feliu, ens preguntem el per què». Des de la DGP diuen que per revertir el tancament van optar per aquest oferiment als «sectors més afectats»- Igualada, Mora d’Ebre i Vielha-.

La falta de personal a Olot i Sant Feliu de Guíxols repercuteix, segons detalla Ortiz en que «el territori estigui mal cobert». En ambdós sectors, segons informa hi ha «falta d’agents» i això suposa que des del març efectius de Figueres i Girona hagin de cobrir serveis d’aquestes zones on falten policies de trànsit i sovint «en el torn de nit».

El sindicat espera que el concurs previst per abans de finals d’any suposi l’arribada de més policies. Des de la DGP asseguren que el concurs-oposició de Trànsit estava previst per l’any que ve però que s’ha avançat al darrer semestre d’enguany i que no tenen «tancat el nombre d’efectius de creixement però la previsió és reforçar els sectors donant prioritat als més afectats». A més consideren el concurs «necessari per poder créixer, ja que permetrà assignar agents a l’especialitat de trànsit que encara no tinguin la formació específica».

Aquesta situació de falta d’efectius i vehicles provoca també que no hi hagi tanta presència de policies de trànsit com fa anys a les carreteres i es faci menys prevenció, segons subratlla el delegat del SME.