El PSC gironí inaugura el curs amb l’objectiu de tenir més alcaldies

El PSC de les comarques gironines ha inaugurat aquesta setmana el curs polític amb el repte de créixer en alcaldies i regidors i que això sigui la base per fer president Salvador llla. En un acte celebrat divendres a Palafrugell, el primer secretari del PSC va fer una crida al partit a «abordar els actuals moments de complexitat amb serenitat, amb idees clares i amb determinació, tant des dels ajuntaments com des del Parlament de Catalunya».

En un sopar que va aplegar a 150 militants , Illa va apostar per tractar els problemes que afecten a les persones, com el cost de la vida, i de buscar consensos en la societat catalana, segons informa la formació en un comunicat.

En l’acte hi va intervenir també el portaveu i candidat a Palafrugell, Juli Fernández; la diputada Sílvia Paneque i el primer secretari de comarques gironines, Marc Lamuà. També hi van assistir el secretari d’Organització, José Luís Gimeno i la viceprimera secretària, Lluïsa Moret.

Juli Fernández va ser l’encarregat d’obrir l’acte destacant «la necessitat de reflexionar sobre el model de ciutat, i d’avançar cap a una nova governança basada en el respecte, la confiança i l’eficiència en la gestió». La diputada Sílvia Paneque per la seva banda va criticar l’actitud del Partit Popular a l’oposició a Espanya i a assegurar que se li «està tornant a veure el llautó» i va afegir que s’ha «oposat a totes les mesures proposades pel Govern de Pedro Sánchez, com ara la rebaixa de l’IVA del gas, destinades a millorar les condicions de la gent en aquesta situació de crisi ». Al mateix temps va recordar qu e «el govern alternatiu de Catalunya, presidit per Salvador Illa, fa acció política incansable i permanent» i que és «una candidatura que treballa amb arguments d’unitat per a tots».

El diputat al Congrés i primer secretari de la Federació del PSC de les comarques gironines, Marc Lamuà en la seva intervenció va destacar la proximitat de les eleccions municipals el maig i va afirmar que el PSC és «un partit municipalista» que té «l’objectiu comú de fer President en Salvador Illa i la base d’aquest èxit seran els nostres èxits municipals i el treball que farem als ajuntaments. Ens toca guanyar les eleccions municipals».