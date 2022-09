Les avaries a la infraestructura d’Adif entre Arenys de Mar i Mataró i entre Maçanet de la Selva i Girona van provocar ahir retards als trens de les línies R1 i R11 de Rodalies de Catalunya.

Les incidències van arribar després que Adif informés que ja havia reparat les avaries que el mal temps havia provocat divendres als trams entre les estacions d’Arenys de Mar i Canet de Mar i entre Blanes i Maçanet-Massanes (R1) i també entre Cerdanyola del Vallès i l’estació de Torre del Baró (R4 i R12).

A les 6.27 hores d’ahir, l’empresa va donar per restablert el servei, però al cap de poc menys de dues hores va informar d’una altra avaria que obligava a circular per via única entre Arenys de Mar i Mataró. Aquesta nova incidència va provocar fins a 20 minuts de retard. A més, també va informar d’una altra incidència a Girona, que va provocar demores similars.