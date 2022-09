El canvi de la llei educativa deixa milers d’alumnes sense algun llibre

Una part important dels alumnes espanyols tornen a partir d’avui a les aules sense tots els llibres del nou curs a les motxilles. Les famílies s’han trobat aquests dies amb què no han arribat a les llibreries tots els títols que havien reservat. Aquesta situació afecta els cursos imparells, aquells en què s’aplicarà la nova legislació educativa, la Lomloe. Són milers de nens. Les editorials tenen problemes per arribar a temps amb les recents adaptacions curriculars.

La causa dels problemes de disponibilitat dels manuals escolars es troba a la tardança en la publicació dels currículums, que no s’han conegut fins fa poc. A la Comunitat de Madrid, a més, s’augura un conflicte amb el Ministeri d’Educació a compte de l’aplicació de la nova llei educativa, un text «ideològic» segons els partits conservadors. A finals de juny, el conseller d’Educació de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio (PP), es va reunir amb els responsables de l’Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament (ANELE) per traslladar-los la preocupació perquè els llibres de els escolars madrilenys «no reflecteixin cap mena de missatge d’adoctrinament i s’adaptin al rigor científic i siguin adequats a les edats dels alumnes i al currículum».

La preocupació de les famílies, però, no és pel contingut, sinó perquè els llibres que els demanen a l’escola encara no són a les llibreries. «Que alguns començaran les classes sense llibres? Sí, segur», sosté Cristina Lamas, treballadora d’una llibreria a Vigo. Lamas explica que, avui dia, «falten molts manuals» i hi ha incertesa sobre la data d’edició: algunes s’estan incomplint i en altres casos ni es donen.

La informació que han traslladat les editorials a algunes llibreries és que els materials definitius estaran disponibles a mitjans de setembre, explica la llibretera Míriam Domínguez. «Les famílies ho entenen com una cosa normal pels canvis», explica. I perquè els seus fills no seran els únics en aquesta situació a classe. Mentrestant, els professors hauran de cercar altres alternatives.

Canvi legislatiu

La incertesa ve donada per l’entrada en vigor de la nova llei d’educació (Lomloe o llei Celáa), que contempla la introducció a les escoles espanyoles del model d’educació per competències, un sistema que Catalunya ja fa anys que aplica àmpliament a pPrimària i amb menys intensitat a l’ESO. El model competencial arriba també al Batxillerat, que serà més obert i orientador i menys memorístic.

Els nous currículums han estat objecte de controvèrsia. No només per motius pedagògics (hi ha docents que consideren que s’estan buidant els continguts i s’està rebaixant el nivell educatiu i d’exigència a l’alumnat), sinó per la tardança a publicar-se i com s’han fet arribar al professorat, que ha denunciat la manca de temps per estudiar-los i aplicar-los. A Catalunya, Educació ha donat a les direccions unes pautes que contemplen que els centres tindran un marge de tres anys per anar implementant aquests nous currículums. El Departament ha canviat el concepte «esborrany» per assenyalar que els documents estan «en tràmit».

A efectes pràctics, els nous currículums es comencen a aplicar aquest curs 22-23 als cursos imparells (1r, 3r i 5è de primària i 1r i 3r de l’ESO). Les escoles i instituts tindran hores de gestió autònoma (945 hores a primària i 560 a l’ESO) per treballar projectes de manera transversal o per incidir en l’àmbit que considerin oportú. Per exemple, es podrà fer servir aquesta franja per incidir en l’aprenentatge de les llengües. Després de diverses al·legacions, les assignatures de Filosofia i Tecnologia es mantenen com a optatives de 4t d’ESO.

Un altre dels aspectes rellevants dels nous currículums fan referència a l’avaluació. Aquesta es farà en funció de les competències i de l’aprenentatge de cada alumne. Hi haurà informes trimestrals, que no seran només una nota, sinó informes qualitatiu de l’evolució de l’estudiant. Tot i que es va parlar d’eliminar la qualificació de «no assoliment», finalment aquesta es manté. El pas d’un curs a un altre serà automàtic, introduint els suports necessaris, i la repetició serà una mesura excepcional. A l’ESO, desapareix l’avaluació extraordinària.