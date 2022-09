Cases modulars: són el futur?

La casa prefabricada es construeix tota d’una peça en una fàbrica abans de ser instal·lada a una parcel·la o a un terreny. En canvi, una casa modular és aquella que tant l’estructura com els tancaments d’aquesta es construeixen per mòduls, a una fàbrica o a un taller. Un cop finalitzats són transportats amb una grua al terreny escollit pels clients on es fa l’assemblatge final i s’encaixa perquè no es mogui.

L’empresa de cases modulars de Riudellots de la Selva H-Kub, des del 2016, ha construït al voltant d’unes 15 cases arreu de les comarques gironines, com és el cas de Vilablareix, Sils, Medinyà, Sarrià, Sant Esteve de Vilalba, Calonge o el Golf Girona, afirma un dels directors, Jordi Roca. H-Kub compta amb sis treballadors propis al taller i cinc més al despatx, encara que Roca confirma que, després, contracten empleats d’altres empreses per cobrir altres feines. L’empresa es fa càrrec de fer la casa, però posteriorment necessiten ajuda, per exemple, pel que fa al transport per desplaçar els mòduls, a la col·locació de ceràmica, o l’estructura del terreny, afirma el responsable de H-Kub. El procés de fer-se una casa modular, comença quan el client contacta amb l’empresa i explica quin tipus de terreny té i quina casa vol. A partir d’aquí, H-Kub comença a ajustar la demanda i a marcar el preu, comenta Jordi Roca. Si el client se sent satisfet amb la feina feta per part de l’empresa, aquesta comença a treballar en la construcció de la casa, i mentrestant, se signa el contracte, es demana la llicència i si fa falta es gestiona la hipoteca. El primer pas és començar la casa al taller que sol durar un mes i mig o dos, al mateix temps, Roca explica que, es treballa al terreny, en aquest cas les obres duren dos mesos. El director de K-Hub assegura que es poden fer estructures des de 36 fins a 240 metres quadrats depenent de la petició del client, encara que afirma que els múltiples de 36 metres surten a un millor preu. A més, Roca apunta que treballen sempre amb un preu tancat, ja que representa un benefici pels clients. La propietària d’una casa modular a Celrà, Judit Guibes, assegura que el que més l’interessava era el tema de tenir un pressupost fix i en cap moment tenir «ensurts» de desviacions a la llarga. «Els números se’ns van mantenir», afirma. Aquest preu inclou els tècnics, el moviment de terres, els fonaments, i «tot el que es necessiti per poder dutxar-se i cuinar», assenyala Roca. El pressupost base surt a 1.600 euros incloent tota l’equipació. Les cases tradicionals assegura, Jordi Roca, que costen entre un 30% o 35% més cares, ja que els treballadors han de desplaçar-se freqüentment fins al lloc de feina, en canvi, la construcció de les cases modulars funciona com en un taller mecànic apunta, «entren a les vuit i a les cinc de la tarda deixen de treballar, són vuit hores de treball continu». Afirmacions que Guibes confirma, explicant que es va decantar a fer-se la casa pel tema de l’execució del projecte, ja que «la nostra va anar molt ràpid i va anar molt tot sobre el previst», opinió que sosté el propietari de la casa modular de la província de Girona que també es va atrevir amb una vivenda així «pel temps de construcció». Les cases modulars no mostren tantes diferències respecte de les cases tradicionals. Pel que fa al terreny, funcionen igual i depenen sempre del pla d’urbanisme de l’ajuntament en qüestió a l’hora de poder construir la casa sobre l’espai escollit. Roca deixar clar que només són diferents en el moment de construir i dissenyar. Els materials de les cases modulars són els mateixos que els de les tradicionals, «no hi ha cap element diferent ni per sota, perquè no plogui té les seves làmines impermeables, per la calor té aïllament, façanes de ceràmica, estructura de formigó, els pilars són de ferro laminat o soldat», explica Jordi Roca mentre afegeix que, el que sí que és necessari és trucar al laboratori perquè comprovi que tot estigui correcte. Tot i això, l’eficiència energètica fa que la casa treballi diferent a l’hivern que a l’estiu, procurant aïllar les temperatures extremes. Guibes i l’altre testimoni coincideixen que no noten diferència en viure aquí que en una casa tradicional.