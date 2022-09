Deu anys des de l’inici del desplegament de la nova justícia

La justícia funciona en dos tempos, «l’antic», basat en els models analògics, i el «modern», que apunta cap a les noves tecnologies i la millora en l’eficiència i la gestió dels recursos. Alguns jutjats de l’Estat ja treballen des d’aquest nou paradigma, mentre que d’altres encara no han fet el pas.

El nom clau d’aquest nou model és la Nova Oficina Judicial. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar-lo el 2008 sota el paraigua del Pla de Modernització de la Justícia. Una de les claus d’aquest model és que permet agilitzar els processos, un fet molt necessari tenint en compte el col·lapse que pateixen els jutjats gironins. I és que l’any passat es va tancar amb més de 51.000 casos pendents al conjunt de jutjats gironins, la xifra més elevada dels últims cinc anys.

Aquest pla s’havia d’anar desplegant arreu de l’Estat, i ja preveia que seria un objectiu a mitjà termini. A Catalunya se’n va començar a sentir a parlar el 2012, quan els jutjats de Girona van implementar de forma parcial aquest nou model.

Una dècada després, dels nou jutjats que hi ha desplegats arreu de la província, queden per transformar-ne tres i mig: Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma, Figueres i la segona fase als jutjats de Girona, que es van quedar a mitges. Segons indiquen des del Departament de Justícia, els de Girona són els únics jutjats on no s’ha pogut desplegar completament per la manca d’adequació d’espais al model organitzatiu d’oficina judicial. Per ara, els òrgans on s’hi ha implementat són les dues seccions civils i les penals de l’Audiència de Girona, els tres jutjats socials, els tres jutjats contenciosos-administratius i al jutjat de menors. Manquen per desplegar els jutjats de primera instància, el mercantil i els d’instrucció.

L’èxit d’aquest desplegament no és només una qüestió organitzativa, sinó que inclou tres eixos més: eines TIC, espais i recursos humans. L’última implementació que es va fer a la província va ser el 2020 als jutjats de la Bisbal Empordà, vuit anys després de l’inici del desplegament.

El calendari

El calendari del Departament preveu adequar entre tres o quatre jutjats catalans cada any. L’any passat van estrenar nova oficina judicial Tortosa, Falset, Solsona i Berga. Ara com ara, s’han desplegat 25 dels 49 partits judicials, i per tant ja s’ha arribat a la meitat del camí. A les comarques gironines, es preveu que l’any 2023 es comenci amb la implementació a Sant Feliu, i que Figueres comenci a partir de. 2024. En el cas de Santa Coloma, encara no hi ha data, però el Departament hi està treballant.