L’alliberament dels peatges augmenta la mortalitat a l’AP-7 al seu pas per Girona

L’alliberament dels peatges ha augmentat els accidents de trànsit mortals a les comarques gironines, no ha contribuït a rebaixar-ne la sinistralitat. Això és el que es deriva del balanç del primer any de la supressió del pagament a l’autopista AP-7 al pas per la província, amb un registre de sis morts.

Aquesta autopista s’ha convertit en una carretera molt utilitzada i per tant, ha experimentat un increment de la mobilitat molt destacat. Això ha provocat cues en dies festius o durant les vacances d’estiu o també retencions quilomètriques arran d’accidents de trànsit, sobretot amb camions implicats que es tarda més en retirar-los.

L’augment dels morts és un tema preocupant si s’analitzen les dades de les comarques gironines. Des que va entrar en vigor la mesura l’1 de setembre del 2021 s’han hagut de lamentar sis víctimes mortals en sis accidents de trànsit a l’AP-7. Una xifra molt alta si es té en compte que en el mateix període d’anàlisi -l’1 de setembre de 2018 i fins al 31 d’agost del 2019- encara amb peatges, se’n va produir només un.

Un mort amb peatges

Aquest accident mortal registrat a l’AP-7 gironina quan encara hi havia peatges es va produir el 23 de juny del 2019 a Capmany. Un camió va fer la tisora al mig de la via i es va incendiar. El seu xofer va resultar ferit crític i va morir a l’hospital de la Vall d’Hebron l’endemà al matí. Tenia 49 anys.

Els sis sinistres mortals post alliberament dels peatges comencen el novembre del 2021. El dia 25 d’aquest mes va morir un motorista després de xocar amb un cotxe a l’AP-7 a Aiguaviva. Tenia 50 anys.

Per trobar un altre accident amb una víctima mortal a l’autopista cal traslladar-se fins al gener d’enguany. El dia 26 dos camioners, que van discutir-se, van aturar els tràilers ocupant part d’un carril de l’autopista a Agullana. Allà un va clavar unes tisores a l’altre. La disputa, però, va acabar provocant una víctima mortal, perquè el conductor d’un turisme va xocar contra un dels tràilers i un tercer camió el va encalçar. Els Mossos van detenir els dos camioners. La víctima mortal va ser l’ocupant del cotxe. Aquest és l’únic accident mortal que té com a protagonistes camions aquest 2022.

Els sinistres mortals restants han consistit en dos atropellaments de vianants; un motorista finat i el conductor d’un cotxe mort en una sortida de via.

Dos atropellaments mortals

Els atropellaments són del 14 de febrer i de l’1 d’abril. El primer va tenir lloc a la Jonquera i un home va morir atropellat per un cotxe. El de l’1 d’abril va ser a Bàscara. Aquest cas va ser força mediàtic perquè un presumpte lladre va morir quan fugia dels Mossos d’Esquadra. Va perdre la vida atropellat a l’autopista després de sortir de la furgoneta amb un altre home. Va travessar la mitjana i va ser envestit mortalment per un camió que anava per l’AP-7.

El 13 de juliol, l’autopista va registrar un altre accident mortal al seu pas per les comarques gironines. Va ser a Vilablareix i hi va morir el conductor d’un cotxe després d’una sortida de via i bolcada del vehicle. El cotxe no tenia assegurança vigent i també hi viatjava una menor que va resultar ferida de poca gravetat.

L’últim accident de trànsit mortal registrat en aquest període analitzat és el del diumenge 14 d’agost. La víctima és un motorista de 38 anys que va patir una sortida de via a l’AP-7 a Aiguaviva.

Un 20% més d’accidents

Aquest increment de la mortalitat també es pot veure analitzant el tram nord de l’autopista AP-7 que abraça la sinistralitat des de Parets del Vallès fins a la Jonquera. La majoria de quilòmetres pertanyen a la província de Girona i segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, s’hi han registrat 199 accidents des de l’alliberament dels peatges. Això suposa de gairebé el 20% de la sinistralitat respecte al període previ a l’alliberament.

D’aquests accidents n’hi ha hagut 10 de mortals amb el resultat de 10 víctimes. Mentre que en el període anterior en van ser cinc en quatre accidents. Les víctimes de sinistres viaris succeïts a l’autopista -és a dir tots els ferits i morts- també pugen en aquest tram nord (un 18,7%). Després de la supressió del pagament se n’han registrat 337.

Els ferits greus en canvi són l’únic indicador que es manté en nou persones. Mentre que els de caràcter lleu també pugen (17,8%) i en són 318.

Més mobilitat

L’increment de la mobilitat en el primer any d’alliberament és molt palpable en aquest tram nord i posant-hi dades, suposa una pujada del 37,6% el trànsit (112.170 vehicles). Trànsit també destaca el creixement de la presència de camions, que és del 21%. Aquesta alta mobilitat ha suposat més accidents i per tant, més retencions -han pujat un 98,2%-.

Per frenar la sinistralitat Trànsit ha fet diverses accions com mesures especials de circulació ordenació i regulació. També ha demanat reduir la velocitat fins als 100 quilòmetres per hora en deu trams de l’AP-7 i n’hi ha tres de gironines. Aquests són: el que va de Medinyà a Sarrià de Ter; el que enllaça Salt amb Fornells de la Selva i el d’Hostalric a a la Batllòria.