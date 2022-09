Les escoles aixequen el teló amb parquet i nous espais d’aprenentatge

Durant l’estiu, els centres educatius han aprofitat per a posar a punt les aules com a continuació dels respectius projectes pedagògics.

En el cas de l’escola Pla de Girona, la direcció ha apostat per instal·lar parquet en les set aules d’Infantil. «En aquestes aules treballem amb el mètode Montessori i volíem que fossin espais amb un ambient càlid i acollidor per a garantir el benestar tant físic com emocional dels nostres infants, on puguin aprendre, jugar i fins i tot dormir», assenyala la directora del centre, Lluïsa Garriga.

En paral·lel, l’escola Vedruna Prats de la Carrera de Palafrugell ha creat una nova aula polivalent a Infantil i Primària per a potenciar l'autonomia dels alumnes, així com també ha transformat les aules d'I3, I4 i I5 en espais d'aprenentatge. A partir d’avui, a més, els alumnes d'Infantil i Primària del centre disposaran d’un nou espai de menjador que fomentarà «l’autogestió i els hàbits saludables», assenyala la directora general del centre en l’etapa d’ESO, Isabel Castelló. Al llarg de l'estiu, també han substituït les taules i cadires d'algunes aules per models ergonòmics, incorporant també materials més sostenibles d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una prioritat «en la que treballem des de fa anys».