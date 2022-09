Ripoll sanciona tres membres de la mateixa família per la manifestació feminista del 8M

Tres membres d’una mateixa família han estat sancionats amb una xifra propera als 30.000 euros, per la seva participació en la manifestació feminista del 8 de març passat a Ripoll. Tres faltes greus i tres de lleus són atribuïdes a Àfrica Muntané, a la seva filla, i al seu fill, que aquell dia van participar en la tradicional concentració per exigir els drets del col·lectiu femení. Les sancions s’han imposat per enganxar cartells i adhesius al mobiliari urbà i fer pintades, però també per altres motius com ara el consum d’alcohol a la via pública.

La mateixa Àfrica Muntané va explicar a Diari de Girona que aquell dia hi havia molta gent participant en la manifestació, i que l’ha sorprès la sanció a nom seu «perquè no ens van identificar». Muntané -que també va ser detinguda efímerament fa uns mesos per haver participat en el tall a l’autopista AP7 al Pertús de novembre de 2019- creu que els han assenyalat «perquè som activistes, però m’estranya perquè aquell dia hi havia altra gent coneguda i significada del moviment feminista a la comarca». En tractar-se d’una sanció administrativa, estan esperant la resposta de l’Ajuntament a les al·legacions que ja han presentat. La plataforma 8M Ripollès va manifestar-se dimarts passat al migdia de forma solidària amb la família afectada davant de l’Ajuntament, mentre s’entregaven les al·legacions a les dependències municipals. Fonts del mateix Ajuntament atribueixin la sanció als danys ocasionats al mobiliari que va detallar el cap de la Policia Local, Josep Campayo, però afirmen que les sancions poden quedar finalment en només 2.500 euros.