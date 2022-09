La sequera obliga a reestructurar alguns dels actes previstos per les Festes de Tura d'Olot. Els organitzadors de la batalla d'aigua i escuma han decidit, conjuntament amb la comissió de festes i l'Ajuntament, anul·lar l'activitat per la situació d'extrema sequera que viu el país. La falta d'aigua també afectarà una altra de les celebracions emblemàtiques de les festes: la Turinada. Enguany, l'activitat recupera el format original amb un recorregut en dues feixes que caminarà pels carrers emblemàtics del nucli antic amb xarangues, batucades i altaveus que acompanyaran milers de persones cap al Ball de l'Hora. I ho faran sense aigua, com als inicis.

L'organització ha recomanat als participants que no en llencin com es feia habitualment des dels balcons per la situació de sequera. L'organització tampoc posarà punts d'aigua ni la promourà.