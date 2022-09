Catalunya estudia com revertir el retrocés en matemàtiques i anglès

Els estudiants catalans estan punxant en matemàtiques i anglès. Per què? En part, lògicament, per la pandèmia. Però hi ha altres factors que també han pogut contribuir. Motius purament pedagògics. Núria Mora, secretària de Transformació Educativa, assegura que Educació està estudiant les causes de la «burxada» per veure si és necessari «prendre decisions». El seu departament valorarà què funciona i què no a les aules per introduir modificacions en l’ensenyament de totes dues assignatures, bàsiques en el currículum.

La pèrdua d’aprenentatge no només es fa palès a Catalunya. A Euskadi -la comunitat amb major despesa pública per alumne i que té la taxa de titulats en secundària més alta d’Espanya- els estudiants també estan perdent competències. En el seu cas, en basc. I per efecte rebot, en matemàtiques i castellà. A Euskadi, precisament, la Fundació Cotec per a la Innovació i el Centre de Polítiques Econòmiques de Esade van realitzar un estudi les conclusions del qual es poden extrapolar a la resta d’Espanya: els alumnes que van cursar 2n d’ESO en 2021, afectats pel primer any de la pandèmia, van aprendre un 25% menys de matemàtiques que els estudiants d’aquest mateix curs dos anys abans. Els alumnes gironins tornen a les aules entre somriures i llàgrimes La pèrdua d’aprenentatge no se cenyeix exclusivament a Espanya. La setmana passada, ‘The New York Times’ revelava que els infants dels Estats Units de 9 anys -especialment, els més vulnerables- havien perdut destreses en matemàtiques i lectura. El nivell en totes dues competències ha retrocedit fins a situar-se al de fa dues dècades a causa del devastador efecte de la pandèmia. El diagnòstic és clar: els alumnes i les alumnes coixegen. Què fem? El debat s’obre en plena tornada a l’escola, la primera normal després de tres cursos escolars tocats per les restriccions de la pandèmia i en la qual els cursos imparells estrenen nova llei educativa, una norma que imposa l’aprenentatge per competències. Experts i divulgadors, com Gregorio Luri, aposten per començar aquest curs sota la filosofia del model anglosaxó: ‘back to basics’ (tornar al bàsic). El bàsic és -afegeix- reforçar dues competències: la lingüística i la matemàtica. «Si et falta això, et falta tot. Encara que tinguis molta intel·ligència emocional», adverteix, amb ironia, el mestre, llicenciat en Ciències de l’Educació, doctor en Filosofia i autor de nombrosos llibres de política i pedagogia. Un test d’estrés Autor de l’assaig «L’escola no és un parc d’atraccions», Luri reconeix que, efectivament, la pandèmia no ha sortit gratis a l’educació. Ha estat, explica, un enorme test d’estrès. “Aproximadament, un 30% dels alumnes ha estat desaparegut dels radars escolars. Aquests sí que han perdut molts coneixements. És un percentatge preocupant. Parlem, precisament, dels xavals que tenen major pobresa lingüística. Els nens de famílies més acomodades sempre estan fent deures, simplement sentint les converses que tenen els seus pares o escoltant determinada música”, afirma el divulgador, que deixa clar que «el fracàs escolar és, bàsicament, un fracàs lingüístic». «Com més ric sigui el seu llenguatge, aprendran més i millor», conclou, afirmant que entre un 20 i un 25% dels estudiants acaben l’ensenyament obligatori sense comprendre un text mínimament complex. «Els sistemes educatius s’han d’avaluar pels resultats, no per les pretencions», sentencia.