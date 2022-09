La Creu Roja duplica les ajudes per als infants a la tornada a l’escola a causa de la inflació

Cada any és la mateixa tortura. O la mateixa realitat que ningú s’atreveix a canviar. Centenars de nens tornen a l’escola «coixejant». Sense tots els llibres de text, amb motxilles mig trencades i sabent que ni podran anar a les activitats extraescolars, ni tan sols a les colònies organitzades per l’escola. És la desigual tornada escolar, que cada any acrediten les entitats socials a Catalunya però que aquest curs, a causa de l’alça dels preus, agreuja encara més les diferències socials.

La Creu Roja preveu duplicar el nombre de nens atesos respecte a l’any passat, i Càritas estima una inversió de més de 40.000 euros, només en l’àrea metropolitana de Barcelona. No obstant això, són conscients que no arribaran a tota la demanda existent i demanen ajudes públiques sobre aquest tema perquè la pobresa no es transmeti de pares a fills.

«Tots els nens i nenes entren al matí per la porta de l’escola, tenen dret a l’escolarització. Però no tots entren igual. Uns no han esmorzat, no tenen material, no porten roba adequada o no han pogut fer els deures. Sí, tenim importants desigualtats en la tornada que llastren la vida de molts nens». Una frase tan contundent com decebedora la que pronuncia Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya. En aquests moments l’entitat està enmig de la campanya per a la tornada a l’escola de les famílies amb més problemes econòmics.

«Han de poder anar amb motxilles noves com la resta dels seus companys, perquè l’impacte emocional que viuen aquests infants és molt dur», explica Morist, que reclama ajuts públics per fer-hi front.