Els alumnes gironins tornen a les aules entre somriures i llàgrimes

Tornaven els retrobaments. Les abraçades (ara sí, oficialment sense mascareta). Els nervis a flor de pell. Els cotxes aparcats en doble fila. Els estoigs nous de trinca que garantien, encara que només fos durant unes hores, l’ordre més minuciós. Però entre l’eufòria desenfrenada, pesava la ressaca emocional d’unes vacances que, aquest any, s’havien retallat una setmana. «Confia en mi, que tot anirà bé», vaticinava un pare a la seva filla pocs minuts abans de les nou del matí a les portes de l’escola Migdia de Girona. «Va, que t’ho passaràs bé», proclamava un altre pare, intentant (sense èxit aparent) convèncer el seu fill. Però les motxilles estaven carregades, de llibres però també de nous reptes. I així, entre el somriure més engrescador i la llàgrima més latent, 74.962 alumnes de les etapes d’Infantil i Primària dels centres educatius gironins van tornar ahir a les aules.

Mentrestant, les famílies aplaudien l’avançament del calendari escolar. «Ja teníem ganes de tornar a la rutina i començar les classes perquè l’estiu se’ls fa massa llarg», va celebrar una mare de l’escola Migdia de Girona, Sandra Serrano. Una tornada a l’escola que, ahir especialment, va viure amb nostàlgia. «L’any que ve ja començarà l’institut, avui és l’últim dia que em deixarà acompanyar-lo fins a la porta el primer dia de classe», va confessar. I mentre alguns immortalitzen, càmera en mà, el primer dia de classe, d’altres no podien evitar emocionar-se: «sembla que era ahir que la portava a P3 (ara Infantil 3) i m’agafava la mà perquè no marxés, i ara ja comença 4t de Primària», va manifestar una mare, que sospirava mentre es mirava la seva filla de cua d’ull.

De les mascaretes, ja ningú se’n recordava. «Ja ens queda molt enrere, sembla que fos en una altra vida», va proclamar un pare del centre, David Sánchez. De fet, les fileres que abans organitzaven els grups bombolla s’havien esvaït. Els alumnes intentaven fer-se lloc per a entrar a l’escola mentre, de menys a més avergonyits, acomiadaven amb un gir de canell els pares que s’amuntegaven a la porta comentant la jugada. «Esperem que encara ens deixin respirar unes setmanes amb els deures», va demanar una mare. D’altres, marxaven (i literalment) corrent. «Soc autònoma i, com que aquest any les classes han començat una setmana abans, avui ja puc tornar a la feina», va celebrar una altra mare, Fanny Leimat. Tot i això, la conciliació familiar era el trending topic de tota conversa. «Començar el curs abans és vital per a la conciliació familiar, però l’horari reduït és molt conflictiu», va assegurar un pare de l’escola, Alencar Dols. I l’alternativa de les tardes de lleure, sobretot pels estira-i-arronsa logístics, no havia aconseguit convèncer a totes les famílies. «Encara no està clar que es puguin fer les tardes de lleure, així que de moment la meva filla no s’hi quedarà», va afirmar un altre pare, Antonio Gómez. Els canvis en el currículum, de moment, no treien el son a les famílies. «No sé com serà el nou currículum, però sempre tinc la impressió que canvia la forma però no el fons», va sentenciar Fanny Leimat.

Una tornada a 30 graus

La calor, però, no va donar treva. I és que pocs minuts després de les nou del matí, els termòmetres de les aules del centre educatiu gironí ja s’enfilaven fins als 29,7ºC. «Ja no recordava que feia aquesta calor aquí dins, ens estem asfixiant», va lamentar una mestra.

Un curs en només dos dies

L’avançament del calendari, però, va portar de corcoll a la comunitat educativa. «Amb dos dies hem hagut d’acabar de quadrar els horaris, cobrir les baixes i polir tota l’organització», va assegurar el director de l’escola Migdia de Girona, Josep Moret. Però va celebrar que les modificacions en el currículum (encara en fase d’esborrany), que a partir d’ahir van començar a aplicar a 1r, 3r i 5è de Primària, no els comportarà canvis «molt significatius».

«No ens suposa cap trasbals perquè ja era la manera de treballar que teníem, només serà una forma de legalitzar-ho», va afirmar. A més, va aplaudir la reducció de les ràtios a Infantil 3 (I3), on han passat de 25 a 20 alumnes. «És una gran mesura, tant de bo es pogués aplicar als altres cursos», va reclamar.