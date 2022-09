L’auditori de l’Ateneu de Banyoles acollirà el pròxim 23 de setembre la 14a edició dels Premis Banyolí de L’Any. La gala d’aquest any es farà amb el mateix format dels darrers dos anys, condicionats per la pandèmia, i no comptaran amb el tradicional sopar. El premis Banyolí de l’Any volen posar en relleu la tasca que porten a terme persones, empreses, entitats o associacions de Banyoles i fer-los un reconeixement públic. Des d’aquest dijous ja es pot votar el candidat o candidata al Premi Banyolí o Banyolina de l’Any per votació popular a través del web de l’Ajuntament de Banyoles. Els guardons s’entregaran en quatre categories: Millor Iniciativa Social, Millor Iniciativa Empresarial, Trajectòria Personal i Banyolí de l’Any. Durant la presentació, l’alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va destacar que «els Premis Banyolí de l’Any volen reconèixer un any més aquelles persones que han fet coses pel bé de la ciutat i el més important és que, malgrat la pandèmia, no hem deixat de celebrar els premis».