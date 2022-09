La 7a edició de Benvinguts a Pagès comptarà amb dos nous itineraris a les comarques gironines per descobrir els secrets de l'interior de la Costa Brava i la ramaderia al Ripollès i la Garrotxa. Es tracta de rutes que els participants podran fer en un dia o bé durant tot el cap de setmana que durarà la programació d'aquesta "festa" de pagès que es farà entre l'1 i el 2 d'octubre. Enguany hi participaran 21 explotacions agroalimentàries que oferiran visites. També s'hi han apuntat 30 restaurants de proximitat de la demarcació i 15 allotjaments rurals. Per participar-hi caldrà reservar hora des de la pàgina web, on ja s'han fet més d'un miler de reserves gratuïtes.

El primer cap de setmana d'octubre el món rural recuperarà la proposta Benvinguts a Pagès, un conjunt d'activitats a partir de les quals es vol mostrar al públic la feina dels agricultors i ramaders. A la demarcació de Girona hi participaran 21 explotacions que oferiran visites guiades per explicar l'origen dels productes que mengem cada dia i quins processos segueixen. El públic també podrà comprar els productes de temporada directament als productors. A Girona, els visitants podran veure una granja de vaques a l'entorn de Molló, acompanyar als pagesos de la Selva a tenir cura dels camps i horts o viure en primer persona l'elaboració de formatges a l'Alt Empordà amb una família que acumula més de sis generacions dedicades a la ramaderia. A més, hi haurà 30 restaurants de proximitat que oferiran alguns dels productes que cultiven i produeixen els pagesos de la zona. També hi participen 15 allotjaments rurals que oferiran estades especials durant aquest primer cap de setmana d'octubre, relacionades amb el món de pagès. Per altra banda, aquesta 7a edició hi haurà noves rutes que facilitaran la visita a diferents explotacions de la demarcació. Una de les rutes es concentra en les localitats de la costa brava i l'altra en la ramaderia del Ripollès i la Garrotxa. Els itineraris poden ser d'un o de dos dies i proposen diferents visites al públic dibuixades en un mapa amb horaris que es poden combinar. Per participar-hi, el públic haurà de reservar les activitats a través de la pàgina web benvingutsapages.cat, on es pot seleccionar les activitats i fer una cerca filtrant els tipus de productes que s'ofereixen. De moment, ja s'han fet més d'un miler de reserves gratuïtes.