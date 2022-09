Banyoles inverteix 229.000 euros en l’asfaltatge de diversos carrers

L’Ajuntament de Banyoles ha fet balanç de les obres públiques que s’han realitzat aquest estiu a la ciutat i les que es duran a terme en els pròxims mesos. L’alcalde, Miquel Noguer, va desgranar les diferents inversions a la via pública com ara la finalització de les noves voreres a banda i banda de l’avinguda dels Països Catalans entre els Turers i el carrer Àngel Guimerà. El pla anual d’asfaltatges ha permès reasfaltar, durant aquest mes d’agost, diferents trams dels carrers Pare Butinyà, Rafel Angelats, Joan XXIII, Orient, Simó d’Usall, Pere Alsius, Camí dels Prats, Abdon i Sanen, així com el tram municipal de la carretera de Mieres.

El conjunt d’aquestes actuacions s’han dut a terme amb asfalt sostenible amb residu de plàstic i ha costat 229.000 euros. La nova plaça de Gèmol, ubicada just davant de l’església del Remei i que estarà enllestida en pocs dies, ha suposat una inversió de 62.000 euros. Segons Noguer, les actuacions en la via pública continuaran en els propers mesos amb intervencions en el carrers Estartús, Països Catalans, carrer Sant Mer i la plaça de les Rodes, entre d’altres. Pel que fa als projectes de remodelació total dels carrers Pia Almoina, Sant Antoni, Sant Martirià i la plaça d’en Ges, Noguer va destacar que van a bon ritme i confia poder-les licitar abans d’acabar aquest any. D’altra banda, la rehabilitació de Can Tomàs Teixidor, que està en fase d’adjudicació, tindrà un cost de 214.000 euros. Aquest nou equipament ubicat en una casa de la plaça Major, es convertirà en una sala d’exposicions municipal que ocuparà tota la planta baixa. El primer pis es convertirà en una ampliació de les oficines de l’Àrea de Promoció Econòmica ubicada de Cal Moliner així com la segona planta que es destinarà a una futura ampliació de l’Escola Municipal de Música. Una altra de les obres que es faran en els mesos que venen és la remodelació de la sala de plens de l’ajuntament, ja que després de les pròximes eleccions municipals, el consistori de la capital del Pla de l’Estany passarà de 17 a 21 regidors.