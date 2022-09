El Gall de la Sort, administració de loteria número 1 de Porqueres, va repartir el passat dissabte un total de 75.000 euros corresponents al Sorteig Extraordinari de Setembre de la Loteria Nacional. Per finestreta es van vendre 10 dècims dotats amb 7.500 euros cadascun. Anna Ballester, propietària de l’administració, mostra la seva emoció després de repartir el premi. «El 82.323 no ens havia sortit mai i hi ha clients abonats a aquest número que el juguen a cada setmana. Estem molt contents per tornar a repartir un altre premi», explica.

Fundat al 1986, El Gall ha arribat a repartir premis de fins a 2.200.000 € a la Primativa.