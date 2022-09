Les direccions, sobre les tardes de lleure: «m’ho esperava pitjor»

El pitjor pronòstic dels equips directius no s’ha complert. I és que les tardes de lleure que havia promès el Departament d’Educació han arribat i, de moment, estan complint amb l’encàrrec. «M’ho esperava pitjor», va assegurar ahir la directora de l’escola Escola Carme Auguet de Girona, Laura Serrats. Tot i això, va insistir en que «no hi ha cap planificació» de les activitats. El boca-orella entre les famílies que encara desconeixien el servei, que era el principal neguit dels equips directius perquè implicaria més alumnes pel mateix nombre de monitors, va fer créixer la participació però no de forma alarmant. «Hem tingut 20 nens més, però ens han aconseguit una altra monitora», va celebrar el director de l’escola Josep Dalmau Carles de Girona, Aaron Fortuny.