La Fundació Oncolliga Girona posarà en marxa el pròxim mes d’octubre un nou servei d’assessorament personalitzat en nutrició i càncer dirigit a persones afectades per la malaltia. L’objectiu és ajudar els afectats a millorar la seva qualitat de vida i promoure hàbits alimentaris saludables que reverteixin en la seva salut i el seu benestar. El nou servei anirà a càrrec d’Olga Esparch, especialista en salut integrativa, i s’oferirà el primer i tercer dijous de cada mes de 9 h a 14 h, presencialment a la seu d’Oncolliga a Girona i també online. El servei constarà de cinc visites per pacient a un preu simbòlic de 15 euros cadascuna, ja que es considera que aquest nombre de sessions és suficient per interioritzar i consolidar els nous hàbits.

Les sessions seran totalment personalitzades i els pacients aprendran quins són els aliments més idonis en el procés de la seva malaltia, com confeccionar un menú segons les seves necessitats personals i de salut, disminuir els efectes secundaris dels tractaments a través de l’alimentació, millorar el sistema digestiu i immunitari i entendre la importància de la nutrició i el càncer. «Si coneixem com funciona el nostre organisme i quina funció tenen els aliments, ens serà fàcil adquirir uns hàbits que facin realitat la nostra millora en la salut», explica Esparch. El nou servei de nutrició se suma a l’ampli ventall de serveis assistencials que l’Oncolliga ofereix als pacients de càncer de les comarques gironines.