Vuit de cada deu gironins estan satisfets amb el seu estat de salut

Les enquestes de salut per entrevista són l’instrument d’elecció per a obtenir informació de la població referent a aspectes subjectius relacionats amb la salut i morbiditat percebuda, les conductes relacionades amb la salut, la salut mental, l’ús de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives, entre d’altres.

Un dels principals avantatges d’aquest tipus d’enquestes és que proporcionen informació sobre les persones que no utilitzen els serveis sanitaris i, per tant, es pot tenir coneixement d’alguns hàbits de tota la població, almenys de forma aproximada.

Segons els resultats de l’última enquesta de Salut de Catalunya 2020-2021, vuit de cada deu gironins està satisfet amb el seu estat de salut i la valoració dels enquestats millora la mitjana catalana.

Un 17,8% dels gironins entrevistats consideren que tenen un «excel·lent» estat de salut, segona xifra més alta després de la població de la Catalunya Central, que és 18,6%, i més de tres punts per sobre de la mitjana catalana. Seguidament, un 28% considera que és «molt bo», dada que se situa quatre punts per sota de la mitjana catalana. En canvi, el 37,1% considera que és «bo», un punt i mig per sobre la mitjana catalana.

Per altra banda, el 14,4% creu que és regular, dada similar a la de la resta de Catalunya i, per últim, un 2,6% considera que és dolent, un punt per sota de la mitjana catalana i segona xifra més baixa després de Lleida.

D’aquesta manera, el 82,8% de gironins estan satisfets amb el seu estat de salut, ja que consideren que és «excel·lent», «molt bo» o «bo» i es tracta d’un dels percentatges més elevats de Catalunya.

L’autovaloració de l’estat de salut combina l’experiència subjectiva de malalties agudes i/o cròniques, fatals i no fatals i també sensacions com sentir-se esgotat. L’estat de salut percebut és un indicador relacionat amb la informació i la percepció de la persona enquestada que, alhora interfereix molt poc amb els símptomes i les interpretacions mèdiques. A més, aquest indicador és un predictor de la mortalitat.

Més afiliacions a mútues

La mateixa enquesta recull altres dades d’interès vinculades a la salut. Una de les més destacades correspon a l’augment de gironins afiliats a mútues privades. D’aquesta manera, un 27,6% de la població té cobertura pública i privada, dada lleugerament per sota que la mitjana catalana. A Barcelona ciutat és on hi ha més persones amb doble cobertura, amb un 38,2% de la població en total.

Tot i així, la modalitat de serveis sanitaris més usada en l’últim any a Girona ha sigut l’assegurança particular o d’empresa en un 17,2% de la població, segona xifra més alta després de la registrada a Barcelona ciutat.