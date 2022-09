El Bell-lloc i Les Alzines enceten un curs històric amb alumnat mixt

Les escoles concertades Bell-lloc i Les Alzines de Girona van donar ahir la benvinguda a un nou curs històric. I és que enguany, els dos centres educatius han deixat enrere la segregació per sexe per a mantenir el concert educatiu i han iniciat una nova era mixta. D’aquesta manera, 6 noies es van incorporar ahir a les aules de 1r d’ESO del Bell-lloc. En el cas de Les Alzines, ahir van començar el curs 3 estudiants, també a 1r d’ESO. En els dos equipaments, es tracta tant d’alumnes que han escollit el projecte educatiu del centre com també d’alumnes assignades arran del desplegament del decret que ha de permetre una distribució equilibrada de l’alumnat vulnerable per a lluitar contra la segregació (una fórmula que també ha reservat places per nois). En els propers dies, però, els centres no descarten noves altes procedents de la matrícula viva.