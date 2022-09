El Departament d'Acció Climàtica, la Federació Catalana de Caça i l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat) han arribat a un principi d'acord sobre la comunicació de les batudes. Justament aquest era el principal escull pel qual els caçadors catalans van decidir no sortir a caçar el primer dia de la temporada, el 4 de setembre. Finalment, l'opció que s'ha imposat parteix d'una proposta dels mateixos caçadors, que accedien a comunicar les batudes en espais públics, però no en espais privats on ja comptaven amb l'acord dels propietaris -una superfície que representa gairebé el 80% del país. Aquest divendres els caçadors gironins, principals impulsors de l'aturada, decidiran si recuperen l'activitat.

L'acord a què ha arribat Acció Climàtica i els caçadors és l'obligatorietat de comunicar amb la màxima previsió possible pels mitjans telemàtics que habiliti el Departament les batudes de caça major previstes durant la temporada de caça. Aquestes comunicacions, però, només seran d'obligat compliment si les batudes es fan a les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada i en Espais naturals protegits amb òrgans de gestió propis, com ara els parcs naturals. En el primer cas s'haurà de comunicar des d'ara fins que acabi la temporada i en el segon cas s'haurà de comunicar a partir de l'1 de novembre. Amb aquesta modificació del punt 8.3 de la Resolució de Vedes, quan es donin aquestes circumstàncies, els caçadors hauran d'indicar la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda prevista inicialment. En un comunicat, el Departament assenyala que l'objectiu final és que les batudes siguin "més segures", tant per a les persones caçadores com per la resta d'usuaris dels espais naturals protegits que són altament freqüentats. "L'ús d'armes de foc obliga a extremar al màxim les condicions i a compartir la informació per evitar les greus conseqüències que poden produir-se principalment quan altres activitats organitzades o lliures es realitzen a l'hora", s'afegeix al comunicat. Des de la Federació Catalana de Caça, en el seu comunicat, també valoren positivament la modificació del punt 8.3 sobre la comunicació de les batudes i el fet que s'hagi acordat la creació d'una comissió de seguiment que garanteixi una notificació "àgil, fàcil i eficaç". També es valora la implementació d'un règim sancionador per a aquells que entorpeixin la seva activitat quan estan en una batuda i altres demandes com la voluntat de modificar el Decret de Carn de Caça abans de finals d'any o la modificació de la normativa sobre els nuclis zoològics. A partir d'ara, la represa de l'activitat cinegètica la decidiran les diferents societats de caçadors i colles senglaneres de Catalunya. Els 200.000 porcs senglars que es calcula que campen per tot Catalunya s'han convertit en una plaga a erradicar i amb la desaparició del seu predador natural -el llop- els caçadors són el substitut més eficaç. Segons les últimes dades, es calcula que la caça va acabar amb 67.000 exemplars l'últim any.