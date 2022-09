La policia ha desmantellat una banda d'origen rus assentada a les províncies de Girona i Barcelona que venia gas refrigerant il·legal importat de la Xina.

El Servei de Vigilància Duanera i la Guàrdia Civil en col·laboració amb Europol han desmantellat el grup criminal que utilitzava una de les pàgines web més actives d'Espanya per vendre aquests productes en línia.

Els capitostos importaven el gas procedent de la Xina de manera irregular, tant pels recipients i transport usats com per l'incompliment del sistema de quotes establert per la Unió Europea (UE). En total, la policia ha intervingut 843 ampolles de gas refrigerant d'un sol ús. La seva comercialització està prohibida a la UE.

En el marc de l'operació han detingut quatre persones de nacionalitat russa, tres homes i una dona, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal, contraban, contra la Hisenda pública i contra el medi ambient.

La investigació va començar al novembre de l'any 2020, quan agents del Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil i funcionaris de la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van tenir coneixement de la recepció d'enviaments de gas refrigerant R134a, contingut en recipients no recarregables, i algun d'ells inflamables, a través d'empreses de paqueteria ordinària.

Quotes

Arran d'aquesta investigació els agents van descobrir que es tractava d'una organització criminal formada per quatre ciutadans d'origen rus que importava el gas procedent de la Xina de manera irregular. Segons informa la policia, la Unió Europea ha establert un mecanisme per a la reducció gradual d'aquest tipus de gasos a través d'un sistema europeu de quotes, de manera que, per ser importats o fabricats en territori de la Unió, a l'importador o fabricant legalment autoritzat li és assignada anualment per la Comissió Europea una quota d'importació o fabricació perquè no se superi el límit quantitatiu general.

A finals de juny, ambdós cossos policials van fer tres escorcolls en un domicili, un magatzem i un despatx d'advocats de les províncies de Barcelona i Girona en els quals es van intervenir 843 ampolles de gas refrigerant d'un sol ús -la seva comercialització està prohibida-, dos cotxes, una motocicleta i una moto d'aigua.

Els investigadors recorden que els gasos refrigerants han d'estar continguts en cilindres a pressió homologats, i queda totalment prohibida la comercialització i l'ús de contenidors no recarregables des del 2007, ja que no compleixen amb la normativa ADR que regula el transport de mercaderies perilloses, atès que hi ha la possibilitat que el contingut de gas residual s'escapi posteriorment a l'atmosfera.

Tres dels detinguts van ser posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 de Blanes, mentre que el quart es va presentar voluntàriament en seu judicial perquè ja estava en recerca i captura.