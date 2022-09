Centenars d’alumnes de FP, encara pendents de saber si tindran plaça

Centenars d'estudiants gironins no van poder començar ahir els estudis de FP, pendents encara de saber si tindran plaça.

Només a l'institut Montilivi de Girona, més de 450 persones estan en llista d'espera perquè no tenen plaça en la primera opció sol·licitada. Tot i que alguns ja han optat per a buscar alternatives en centres privats, a la majoria els tocarà esperar fins al 13 de setembre, quan es publiquin les places vacants i puguin fer una nova sol·licitud per a fer-se amb una plaça (això sí, als estudis on encara hi hagi cadires buides). El llistat definitiu d'admesos, però, no es publicarà fins al 21 de setembre, quan els nous alumnes podran incorporar-se a les aules. Les noves altes, però, entraran amb el curs a mig fer, dues setmanes després que la resta de companys. «Provocarà un decalatge molt gran, s'hauria d’avançar el calendari de preinscripció per a garantir que tots els alumnes poguessin començar el mateix dia o formalitzar la matrícula de segones opcions al juliol», va reivindicar ahir el director de l’institut Montilivi de Girona, Ruben Pino. Aquesta nova assignació, però, només serà possible per als estudiants que van fer la preinscripció dins del termini. «Hi ha molts candidats que no van fer la preinscripció en el període establert i ara es troben totalment penjats, recorren els centres preguntant si ens queda alguna cosa», va lamentar.

En aquesta bossa de 450 estudiants, també hi figuren els candidats als que no se'ls ha pogut assignar la segona opció sol·licitada perquè la llista d'espera només permet reassignar places en primera opció. «Hi ha hagut persones que s’han trobat en que no hi havia plaça en la seva primera opció i, tot i que hi havia places disponibles en la segona opció seleccionada, no se'ls ha pogut assignar cap plaça perquè el sistema no ho permet», va assenyalar Pino.

Enguany, a més, el Departament d'Educació ha apostat per a garantir l'accés preferent a l’alumnat provinent de 4t d’ESO amb l’objectiu de lluitar contra l’abandonament escolar prematur. «Això ha deixat a l'estacada als estudiants que havien començat 1r de Batxillerat l'any passat perquè el seu l'entorn els havia volgut enfocar cap a aquests estudis i aquest any, quan han volgut passar a FP, han perdut la opció d’entrar», va lamentar, i va afegir que «sembla que els que no són de continuïtat no compten».

Creuar dades

Un dels problemes afegits, va apuntar, és que hi ha estudiants que, per a assegurar-se una opció, sol·liciten dues places: una en un cicle formatiu de Grau Superior i l’altra a un grau universitari. «Bloquegen places que podrien ocupar altres candidats en primera instància», va lamentar Pino, que va afegir que és un «desgavell administratiu». Per això, va reclamar «unificar l’assignació de places d’estudis superiors» per a creuar dades i que «només es permeti una sol·licitud per estudiant».

Tot i que aquest any han pogut ampliar ràtios i passar de 30 a 33 alumnes per aula, la mesura només s’ha pogut aplicar als «espais que ho permetien», tot i que s’ha intentat fer «de forma general». Tot i això, Pino va alertar que al sistema «li està costant» absorbir l’increment de la demanda dels estudis de FP. «Cada vegada hi ha més alumnes que escullen la FP enlloc de fer Batxillerat i, sumat al creixement de la població en edat acadèmica, és necessària una planificació i una oferta proporcionada a la demanda actual». A més, va afegir que «cal» informar d’altres alternatives als alumnes que no han aconseguit plaça, com la formació ocupacional i contínua.