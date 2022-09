El 14è Campionat Europeu de Nacions de Dragon Boat (DBanyoles’22), que va celebrar-se a la ciutat des del 31 d’agost fins el 4 de setembre, ha superat totes les expectatives. Durant cinc dies, la ciutat ha esdevingut un punt neuràlgic d’aquesta modalitat de piragüisme mil·lenària d’origen xinès i ha suposat un revulsiu econòmic, arribant als 800.000 euros d’impacte previstos.

El president de l’Associació Espanyola de Dragon Boat i president del comitè organitzador de DBanyoles‘22, Miquel Juncà, afirma que «el balanç del campionat és molt positiu perquè s’ha assolit l’objectiu principal: que la guerra no fes cancel·lar un esdeveniment carregat de simbolisme per Ucraïna i que la pandèmia havia retardat dos anys. Banyoles va ser Kíiv durant uns dies. Podem estar ben orgullosos del suport que el territori ha proporcionat per ajudar a fer-ho possible amb tant poc temps per a preparar-ho».