Els artistes i escultors de la faràndula d’Olot, Tavi Algueró i Àngel Rigall, van ser els encarregats ahir de fer el pregó per inaugurar les Festes del Tura de la ciutat, que s’estenen fins al proper diumenge. Després de la cercavila, que va començar a l’Hospici a les 17:45 h i va recórrer tot el nucli antic d’Olot, les festes van estrenar-se davant de l’Ajuntament a les nou del vespre amb les reflexions i el diàleg dels artesans de la faràndula que, des de fa gairebé 30 anys, modelen, pinten i creen els gegants i cabeçuts.

Algueró i Rigall van fer un repàs de tota la trajectòria de la Faràndula, que suposa el conjunt d’una vuitantena de figures pròpies de tot el municipi: els Gegants, el Cap de Lligamosques, els Cavallets i els Cabeçuts, fent menció des del Porc i el Xai el 1994 fins als actuals capgrossos de Sant Jaume de Llierca.

Pel que fa a les figures, la més antiga és el Gegant, documentat des del segle XVI, i han estat modelades per reconeguts escultors locals: Ramon Amadeu, Miquel Blay, Celestí Devesa o Francesc Estorch.

Durant el pregó, van recordar els moments que han viscut al llarg d’aquests anys i que ara s’han quedat com a anècdotes. Com quan dubtaven dels encàrrecs que l’ajuntament, entitats o penyes els feien i després resultaven tenir un gran èxit entre els ciutadans i ciutadanes de la localitat. Entre reflexions, van explicar també el procés de creació de les figures i com han treballat treballen de forma conjunta després de tants anys de faràndula. En el seu discurs, van voler recollir també que el pregó d’enguany no és només un homenatge a la seva trajectòria, sinó un reconeixement a tota la gent que balla, que té cura i que s’encarrega de la faràndula, no només de la ciutat, sinó dels barris i dels cabeçuts de totes les altres penyes d’arreu.

Després de l’emotiu recorregut pels anys de faràndula, va tenir lloc l’esclat del Volcanet, a càrrec de la pirotècnia Estalella, a dos quarts de deu al Firalet. Seguidament, es va fer la cercavila del Porc i el Xai, que va arribar fins a la plaça Campdenmàs i, per acabar, Sultans of Swing, El Pony Pisador i l’orquestra Maribel van posar música a la primera jornada de Festes del Tura.