La Fiscalia de Girona alerta que hi ha víctimes de violència masclista que no perceben el risc al qual estan exposades. Això, apunta, es tradueix en posteriors represes de convivència amb els maltractadors i en trencaments de mesures cautelars o penes. Així es recull en la Memòria de la Fiscalia General de l’Estat, presentada ahir, i que constata que l’aixecament de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid-19 va poder actuar l’any passat com a «factor precipitant» de l’«allaiu» de feminicidis a Espanya.

«Sabíem que amb la finalització de les mesures restrictives de llibertat s’incrementava el risc per a aquestes dones, perquè provocaria en els agressors la percepció de pèrdua de control sobre la víctima sent aquest un factor precipitant que podia conduir a l’homicidi o a agressions greus i, aquest temor es va materialitzar en un al·luvió de feminicidis, al que es va unir l’assassinat de les dues nenes de Tenerife que tant de dolor i consternació va produir a nivell mundial», subratlla la Fiscalia en la seva Memòria. Feminicidis En concret, en relació amb el còmput anual, el document, que es va presentar ahir, recull que el total de feminicidis íntims de parella registrats en 2021 va ser de 50, un número superior al de 2020 -46 víctimes- (un 8,6% més), però inferior al dels anys 2019 (59 víctimes) i 2018 (51 víctimes). Així, la Fiscalia assenyala que, si es fa una mitjana, resultaria que a Espanya l’any 2021 es van cometre 4,25 feminicidis íntims al mes i, quan es van alçar les mesures, es va superar aquesta mitjana en un 64,7% el mes de maig (7 feminicidis) i en un 135,3% el mes de juny (10 feminicidis), cometent-se en aquests dos mesos el 21,56% dels feminicidis de tot l’any 2021.