Una multa que es pot enfilar fins als 1.500 euros per passejar el gos sense lligar a l’àrea de lleure i pícnic de la Font de Querol, a Campdevànol. Aquesta és la sanció que va rebre fa uns dies una veïna de Barcelona a través d’una carta de l’Ajuntament de Campdevànol, la qual afirmava que no havia pagat l’ecotaxa corresponent per dur el gos sense corretja i que, a més, se l’havia identificat a través d’un vehicle davant la negativa de mostrar la documentació als agents rurals de la zona. La veïna, però, ha assenyalat avui en declaracions a RAC1 que no té gos, ni carnet de cotxe, no té vehicle i tampoc ha trepitjat el municipi de Campdevànol. De fet, va manifestar que el dia que se la va multar, el passat 21 d’agost, era a casa seva, a Barcelona, malalta. «Tinc whatsapps amb la meva mare que corroboren la meva història», va explicar, i va afegir: «el dia 22 em van donar la baixa».

Després de llegir la carta de la multa, va afanyar-se a trucar el consistori, des d’on van comunicar-li que parlarien amb els Mossos i els agents rurals per treure’n l’entrellat, després que ella desmentís tenir un animal de companyia i un cotxe en possessió. El dia 1 de setembre va presentar les al·legacions i ara l’ajuntament té sis mesos per donar una resposta, encara que apunten que el cas ja s’està estudiant i que segurament d’aquí poc ja quedarà l’assumpte enllestit. D’altra banda, la barcelonina va posar una denúncia el passat dimarts 6 als Mossos, declarant la situació i fent menció a una possible suplantació d’identitat. «O bé hi va haver un error en la identificació, o algú s’està fent passar per mi», va denunciar. Fa tres anys la víctima va perdre el DNI i, «com que estava a punt de caducar, me’l vaig renovar i no vaig posar la denúncia. No podia imaginar-me que un DNI caducat pogués tenir alguna mena de validesa», va dir.