L’ajuntament d’Olot va aprovar en el darrer plenari municipal per unanimitat una moció presentada per l’associació Alliberem-nos per crear lavabos, dutxes i vestidors inclusius als diferents equipaments. Segons el text de la moció, hi haurà espais individuals en els vestidors de les instal·lacions municipals, és a dir, cubicles individuals mixtes que permetin canviar-se de roba, dutxar-se o anar al lavabo sense necessitat d’exposar-se davant d’altres persones.

En el mateix ple, l’ajuntament va aprovar inicialment per unanimitat de tots els grups, el Pla d’Emergència en Situacions de Sequera d’Olot, un document que detalla tot un conjunt de procediments i mesures tècniques davant episodis d’eventual sequera. El document inclou una descripció del sistema d’abastament del municipi, tot preveient la utilització màxima, recuperació i aprofitament dels recursos hídrics de la zona; recull els consums dels darrers anys i possibles mesures de control.