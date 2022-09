El Pla de l’Estany dona el tret de sortida a l’Oficina de Transició Energètica, un servei que ajudarà els municipis de la comarca a promoure projectes relacionats amb l’eficiència energètica, les energies renovables i l’adaptació al canvi climàtic. A la subvenció atorgada per la Diputació de Girona el passat mes juny, se li ha de sumar també la que ha concedit la Generalitat, així, finalment, seran dos els tècnics els que formaran part de l’Oficina. Ubicada a la seu del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, aquesta Oficina neix amb el suport de dues administracions públiques: dins del marc de l’estratègia SOLARCAT amb la Generalitat de Catalunya per una banda, i per una altra, des de la Diputació.

En el cas de la Generalitat de Catalunya, des de l’Institut Català de l’Energia s’ha bastit l’estratègia SOLARCAT. Una estratègia que treballa amb l’objectiu de preparar Catalunya per a la captació, l'aprofitament i l'emmagatzematge elèctric de l'energia solar en el marc d’una transició energètica arrelada al territori. D’aquesta forma, es dona suport als consells comarcals per tal de planificar una implantació d’energies renovables de forma distribuïda i participada pels diferents sectors (agrari, industrial, de serveis i la ciutadania), aportant-hi criteris locals i alhora coordinada amb vasos comunicants entre comarques.

«El projecte del parc solar fotovoltaic de Puigpalter ha de servir per apaivagar els efectes del canvi climàtic» Francesc Castañer - President del Consell Comarcal del Pla de l'Estany

Francesc Castañer, president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha celebrat la coordinació entre administracions, a més d’afegir que “el projecte del parc solar fotovoltaic de Puigpalter ha de servir per apaivagar els efectes del canvi climàtic” mentre que Elisabet Sánchez, directora dels Serveis Territorials d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a Girona, ha destacat que “per assolir els objectius en energies en la generació d’energia renovable no n’hi ha prou amb les teulades dels edificis i el projecte del Consell Comarcal a l’abocador de Puigpalter és un bon exemple d’espais alternatius per aconseguir crear més energia”.

Aquest nou servei és una realitat gràcies a la tasca que en els darrers anys s’ha dut a terme des del Consell Comarcal en aspectes relacionats amb l’estalvi energètic, així com en el fet que els 11 municipis de la comarca s’han integrat en el pla d’Acció per l’energia Sostenible i el Clima (PAESC). Per aquests factors, entre d’altres, la Diputació de Girona va seleccionar el projecte del Consell per obtenir l’Oficina comarcal de Transició Energètica.

«Cinc de les vuit comarques gironines ja compten amb una Oficina de Transició Energètica i l’experiència d’aquestes ha estat molt positiva» Lluís Amat - Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona

L’Oficina de Transició Energètica del Pla de l’Estany té la voluntat d’aconseguir ampliar la capacitat de producció d’energia renovable a la comarca de cara a l’any 2030. A més, d’entre els objectius també destaquen el de facilitar la feina d’administracions, particulars i empreses en aquest àmbit i coordinar i dinamitzar diferents sectors promocionant projectes d’energies renovables i mobilitat sostenible, tenint en compte les capacitats i realitats de cada municipi.

«L’Oficina comarcal de Transició Energètica també permetrà als Ajuntaments petits de la comarca portar a terme iniciatives que hi ha en ment però que no s’han pogut executar per manca de recursos» Oriol Serrà - Conseller de Promoció Territorial del Consell Comarcal

La finalitat de l’Oficina és avançar en aquest canvi necessari a les energies renovables projectant un pla estratègic i aplicant-lo; de forma que tota la ciutadania se senti empoderada en qüestions energètiques a través de l’autoconsum local i sigui una transició energètica de voluntat majoritària des de tots els àmbits.