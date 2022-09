El sindicat USTEC denuncia «manca de planificació» en l’inici del nou curs

La portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls, va denunciar ahir que el debat sobre l’avançament del calendari escolar és «superficial» i que el focus s’ha centrat en el sector turístic i la «demagògia recorrent» sobre les vacances dels docents, enlloc d’abordar l’eficàcia de la mesura des del punt de vista pedagògic. Tot i això, va denunciar que el nou curs ha arrencat amb «incerteses derivades de la manca de planificació» i va recordar que el Departament d’Educació ha pres decisions «de forma unilateral» i «sense consulta prèvia» amb la comunitat educativa. Un exemple de la «manca de planificació», va assenyalar, ha estat la gestió de les activitats de lleure anunciades per a compensar la jornada reduïda. «L’absència de planificació en el nombre d’alumnes que volen utilitzar el servei i la manca de monitors han generat dificultats a l’hora de donar cobertura a la demanda», va afirmar. A més, va lamentar que es tracta d’un servei «sense contingut pedagògic que no garanteix l’atenció als alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu» i va apuntar a la «manca de formació per part del personal contractat». Amb tot, va assegurar que una desena d’escoles de la província de Girona no han pogut oferir el servei per manca de monitors.

Tot i l’acord per a la reducció de l’hora lectiva amb el Departament d’Educació a partir de l’1 de gener, que va recordar que es tractava d’una «reivindicació irrenunciable» pel sindicat, va assegurar que l’acord «no ha de diluir la nostra lluita» i va assegurar que «continuarem treballant per a revertir totes les demandes que ens van portar a mobilitzar-nos fins a nou dies el curs passat». En aquest sentit, va assegurar que «no descartem més mobilitzacions si el Departament d’Educació no calendaritza la resta de reivindicacions abans del gener». En aquest sentit, demanen la inversió del 6% del PIB en educació; la reducció de les ràtios de manera estructural «en un termini curt de temps»; l’augment del personal educatiu de suport a la docència i els desdoblaments i reforços a l’aula; la recuperació del poder adquisitiu «perdut»; l’estabilització «real» del personal interí o la derogació del decret de plantilles. A més, Polls també va denunciar que «persisteix el dèficit de professionals». Amb tot, va assegurar que «malgrat l’increment de 237 docents a la demarcació de Girona i d’acord amb les necessitats derivades de l’escola inclusiva, per a donar cobertura a un sistema educatiu inclusiu caldrien 675 docents més». Pel que fa als nous currículums, va denunciar «l’escassa transparència i la baixa qualitat democràtica dels processos de participació engegats durant la redacció de la reforma» i va defensar una participació «real».