El grup municipal de Sumem Banuyoles denuncia «la inacció de l’equip de govern de millorar, augmentar i impulsar els desplaçaments sostenibles a la ciutat de Banyoles». En aquest sentit, la formació afirma que «Junts per Catalunya prioritza la circulació de vehicles motoritzats per davant de bicicletes, vianants, patinets elèctrics... i, per tant, entra en contradicció amb les mocions aprovades per unanimitat i les declaracions públiques de les regidores que governen on afirmen que la seva prioritat és la mobilitat sostenible, entre d’altres».

Segons Sumem, només s’ha implementat un «miserable 21%» del Pla Director de la Bicicleta arpovat l’any 2019 i no hi ha data per a noves actuacions . Una xifra que la formació contraposa amb la ràpida execució del pla d’asfaltatges. «Les reformes recents de vies, com el carrer Llibertat, no aporten cap millora en qüestió de mobilitat sostenible, ja que es manté la distribució d’espais a favor del cotxe privat», denuncien.